2018-10-03T19:41:43+03:00
Общество

Ракетки вместо сигарет

В одной из организаций ТОС Западного жилмассива купили инвентарь для настольного тенниса, затея оказалась удачной: подростки настолько заинтересовались этим видом спорта, что начали участвовать в местных турнирах
Екатерина КОМЯКОВА
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Чтобы увлечь подростков, не надо много выдумывать. Иногда достаточно теннисного стола.Чтобы увлечь подростков, не надо много выдумывать. Иногда достаточно теннисного стола.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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ТОС «Невельской» был создан 10 лет назад. Считается он преимущественно женским. Сибирячки с удовольствием проводят время за рукоделием, вязанием, декоративно-прикладным творчеством. Тем не менее молодежь, мальчики-подростки периодически тоже появляются в светлом помещении «Невельского». Просторная комната - отличное место для занятий спортом осенью и зимой. В дожди и холод на спортплощадке делать нечего, а здесь тепло, сухо.

Спортивную работу с молодыми людьми организовал тренер Амин Микаилов, он работает инструктором в организации «Спортивный город» и в «Невельском». Сам собирал ребят Западного жилмассива в команду, расклеивал объявления по подъездам, в школы приходил. В результате сформировался круг любителей спорта. Летом ребята с Амином гоняют мяч на футбольном поле, отжимаются на спортплощадке, занимаются на уличных тренажерах.

- Моя цель даже не тренировать ребят, а привлечь их к здоровому образу жизни, чтобы они не в подъездах сидели, не пиво на детских площадках пили, а нормально развивались, занимались на турниках, учились ставить цели и добиваться их, - говорит Амин.

Раньше в помещении «Невельского» Амин проводил занятия по лечебной физкультуре, для подростков подготовил программу по растяжке. А когда появилась возможность попросить какой-нибудь инвентарь, сразу сказал: «Нужен теннисный стол».

- Помещение ведь для занятий спортом не оборудованное, просто комната на первом этаже пятиэтажки. Поэтому теннисный стол оказался самым подходящим вариантом. К тому же он на колесиках, его можно из угла в угол катать, чтобы не мешался на других мероприятиях, - объясняет свой выбор тренер.

Как выяснилось, Амин не прогадал. Его подопечным идея понравилась, теперь по вечерам здесь постоянно слышны звуки игры в пинг-понг.

Кирилл Покровский. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Кирилл Покровский.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Возможности приобрести стол для тенниса ни у «Невельского», ни у спортивной организации не было. С инициативой поддержать юных спортсменов выступил депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский.

- Это рабочая ситуация, стандартная. Мы плодотворно работаем со всеми организациями территориального общественного самоуправления Западного жилмассива, - рассказывает депутат Кирилл Покровский. - В каждой подобной организации есть трудовые отряды, это дети которые «прикомандированы» сюда на лето, они проводят здесь время. А теперь этим инвентарем могут пользоваться и ребята с Западного жилмассива, тренируясь под чутким руководством Амина. Пока досуга лучше спорта для молодежи еще не придумано. Главное, чтобы все это пригодилось, пользовалось спросом.

Спрос есть. Ребята регулярно тренируются, а на прошлой неделе провели турнир. Призы для юных спортсменов также организовал Кирилл Покровский, будто взявший под шефство компанию настольных теннисистов. Сладкие призы получили все, а тройке победителей кроме спортивных подарков вручили еще и небольшие премии.

Победитель турнира - девятиклассник Александр Пресняков. Обыграл ребят, которые старше его. Саша увлекается и другими видами спорта, а в теннис играет в школе, иногда заглядывает и в зал «Невельского».

- Мы раньше в спорткомплексе «Заря» с друзьями арендовали стол. А здесь можно заниматься бесплатно, - радуется Александр.

Вот так выглядит поддержка молодежи не просто для галочки, а приносящая реальную пользу. Ракетки не пылятся в углу - ребята зарабатывают первые победы в дворовых турнирах.

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