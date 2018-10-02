2018-10-02T17:12:45+03:00
Происшествия

«Он внезапно сошел с ума»: пациент бегал с ножом по больнице, а потом угнал машину «Скорой помощи»

Правда, далеко уехать ему не удалось: неадекватного сибиряка задержала полиция
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряк угрожал водителю «Скорой помощи» ножом, а потом угнал авто.Сибиряк угрожал водителю «Скорой помощи» ножом, а потом угнал авто.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Вечером в понедельник, 1 октября, врачам больницы № 34 пришлось не лечить, а защищать своих пациентов. По отделению челюстно-лицевой хирургии бегал с ножом поступивший туда накануне 36-летний мужчина. Только чудом он никого не покалечил.

- Этот мужчина - алкоголик. Долгое время злоупотреблял спиртным, а потом резко прекратил. Видимо, в тот момент, когда попал в больницу с нагноениями после травмы. И у него случилась белая горячка - острое состояние, которое возникает неожиданно. Грубо говоря, человек внезапно сходит с ума и становится опасным и для себя, и для окружающих, - объясняет Олег Парлюк, заместитель главного врача больницы № 34.

- Откуда вообще у него нож взялся?

- Вы же понимаете, что больница - не тюрьма. Людям приносят продукты питания, нож может понадобиться, чтобы порезать овощи, фрукты. Никто же не обыскивает пациентов на входе, - говорит Олег Викторович.

Зато то, что происходило дальше, очевидцы описывают в красках: мужчина кричал что-то невразумительное, бегал с ножом по коридору. Охранникам поймать его не удалось.

- В таком состоянии организм человека мобилизует все свои резервы, то есть люди становятся очень сильными, быстрыми, и задержать их не так-то просто, - продолжает Олег Парлюк. - В итоге пациент выбил стекло в двери помещения, где находилась справочная, выскочил туда, но там выхода из больницы не оказалось. Тогда он выбил окно в коридоре, выбрался через него на улицу и возле приемного покоя увидел «Скорую помощь».

Пациент выбил стекло в двери помещения, где находилась справочная. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пациент выбил стекло в двери помещения, где находилась справочная.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Потом, угрожая водителю «Скорой помощи» ножом, новосибирец заставил его выйти из салона и угнал автомобиль.

- Такого на моей памяти еще не было - чтобы «Скорую» угоняли, - смеется Олег Викторович. - Мы, разумеется, сразу же вызвали полицию.

Уехать далеко беглецу не удалось: в Центральном районе его задержали сотрудники полиции. Теперь мужчине придется пройти психиатрическую экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ «Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья», - комментируют в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Если мужчину признают вменяемым, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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