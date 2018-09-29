2018-09-28T05:31:15+03:00
Общество

На Новосибирской ГЭС проведена замена половины выключателей открытого распределительного устройства 110 кВ

Новое оборудование позволяет существенно повысить надежность выдачи мощности в энергосистему
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Работы по модернизации оборудования проводятся в такой очередности, чтобы обеспечить непрерывность, надежность и безаварийность энергопроизводства.Работы по модернизации оборудования проводятся в такой очередности, чтобы обеспечить непрерывность, надежность и безаварийность энергопроизводства.
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На Новосибирской ГЭС ввели в эксплуатацию два новых выключателя открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ. В настоящее время на данном ОРУ заменены 10 из имеющихся 20 выключателей. До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию еще 2 выключателя. Новое оборудование позволяет существенно повысить надежность выдачи мощности в энергосистему. Работы проводятся в рамках реализации Программы комплексной модернизации* «РусГидро».

Программа комплексной модернизации предусматривает замену отработавших свой ресурс масляных выключателей МКП-110 на современные экологичные компактные элегазовые** комплексы. Контроль работы новых элегазовых выключателей полностью автоматизирован, срок их службы составит не менее 30 лет.

Открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ Новосибирской ГЭС площадью 9870 кв. м расположено на левом берегу реки Оби и предназначено для приема, распределения и передачи электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, в энергосистему Сибири. Оборудование ОРУ, введенное в эксплуатацию в разное время в период с 1960 по 1970 год, фактически исчерпало свой ресурс и требует замены. Первый этап по замене оборудования ОРУ-110 кВ на Новосибирской ГЭС проводился до октября 2012 года. На тот момент энергетики заменили четыре масляных выключателя, 12 разъединителей и вторую секцию первой шины 110 кВ. Второй этап по замене оборудования ОРУ-110 кВ продлится до конца 2018 года. Работы по модернизации оборудования проводятся в такой очередности, чтобы обеспечить непрерывность, надежность и безаварийность энергопроизводства.

НАША СПРАВКА

* Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы «РусГидро» утверждена на 2012 - 2025 годы. В рамках программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка «РусГидро». Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность - ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1375,6 млн. кВт*ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций «РусГидро».

** Элегаз - безопасный диэлектрик с уникальными изоляционными характеристиками. Имеет по сравнению с другими изоляционными материалами более высокую электрическую прочность, взрыво- и пожаробезопасен, что снижает габариты и массу высоковольтного оборудования. Элегазовые установки компактны, требуют минимального обслуживания, обладают очень высокой готовностью и не зависят от погодных условий.

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