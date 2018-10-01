«А мне все мало»: депутат Госдумы рассказала, на что тратит свою зарплату

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-01T17:09:05+03:00

Вере Ганзе и 100 миллионов не хватило бы, ведь не на себя же… Фото: Влад КОМЯКОВ

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В конце прошлой рабочей недели интернет-сообщество возмутилось. Как народный избранник, в конкретном случае избранница, посмела выразить недовольство своей заработной платой? Не хватает ей!

Казалось бы, людской гнев справедлив, ведь речь идет о сумме в 380 тысяч рублей. Но вышло как в старой русской пословице: «Слышишь звон, да не знаешь где он». Выдернули слова из контекста, перевернули с ног на голову… Вот что говорит депутат Госдумы от Новосибирской области о том, что случилось с ее высказыванием насчет собственного заработка.

- Я, оказывается, на зарплату «пожаловалась». Надо же так все перевернуть! Это уже не в первый раз я так «жалуюсь». А смысл был другой. На вопрос: «Вы считаете эту зарплату справедливой?» - я ответила: «Нет». Потому что большая часть зарплаты уходит на представительские расходы, то есть на материальную помощь обратившимся людям, на призы в спортивных соревнованиях, на лечение, подарки и помощь в проведении мероприятий в детских учреждениях и т. д. У депутатов Госдумы, в отличие от депутатов заксобраний, депутатских фондов нет. Поэтому помогаем из зарплаты. Но просьб так много, что и нашей зарплаты не хватает, чтобы всем помочь. Есть разница в том, что написали и что было на самом деле? Чтобы поставить точку в этом вопросе, скажу: если бы у меня была зарплата 100 миллионов, мне бы ее тоже не хватало. Потому что нуждающихся гораздо больше, чем денег, - вот что ответила критикам Вера Ганзя в социальной сети.

Мы же решили лично поговорить с депутатом и спросить в лоб: «А на что конкретно вы тратите свою зарплату, раз ее не хватает?» Понимаем, лезть в чужой карман - верх неприличия, но ведь не нами разговор начат…

- Прежде всего я не забываю свой Барабинск: я и приюту детскому помогаю - стараюсь по мере возможностей - и раньше, и сейчас. Также оказываю помощь в проведении конкурса «Золотой шлягер». Замечательный конкурс, где все самородки приезжают из сибирской глубинки со своими наработками, со своими песнями. У нас профессиональное жюри, достойный уровень. Все это требует больших затрат. В бюджете муниципалитета таких денег нет, поэтому я помогаю. А так как у меня нет ни депутатского фонда, ни бизнеса, то выделяю средства из своей зарплаты. Я, кстати, всех приглашаю на этот конкурс - он состоится в середине ноября, и, естественно, я его профинансирую. Это поддержка одного из своего рода культурных проектов, на которую у меня и уйдет заработная плата.

Тем временем пранкеры - шутники, по-русски говоря, - создали благотворительный фонд в поддержку депутата.

- Просим помощи в сборе денежных средств для депутата Государственой думы. Вера Ганзя попала в затруднительное положение, ей не хватает заработной платы, - пишут остряки и собирают для депутата 380 тысяч рублей.

Люди реагируют - перечисляют по рублю, по два, кто чуть больше. На счет уже тем не менее накапало 1633 рубля. Депутат на насмешку отвечает на полном серьезе:

- Я очень рада, что пранкеры это делают. Мне действительно не хватает средств, чтобы всем помочь. И я посоветую пранкерам, куда направить деньги. Обращения есть. Например, девочке из Барабинска необходимо дорогостоящее лечение. Ей собирает деньги Русфонд, но на счету средств пока мало. Пусть соберут деньги и отдадут все этой семье - я буду безмерно счастлива.

После такого смеяться как-то уже и неудобно…