2018-09-28T14:42:23+03:00
Происшествия

Самоубийство участкового в Новосибирске: «Чтобы избежать трагедии, хотел уехать в Приморье, но не судьба»

Сегодня в Академгородке простились с 47-летним полицейским Виталием Задорожным
Татьяна СОЛОВОВА
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Прощание с Виталием Задорожным прошло у отдела, где он служил.Прощание с Виталием Задорожным прошло у отдела, где он служил.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Въезд во двор отдела полиции № 10 «Советский» огорожен шлагбаумом, но возле здания собралось непривычно много людей с цветами. У полицейского, покончившего с собой в кабинете начальницы, остались жена и двое детей.

- Сейчас мы не хотим никого ни в чем винить: идет следствие, и мы ждем результатов, - нашел в себе силы Сергей Задорожный, племянник участкового.

Друзья погибшего полицейского более категоричны и разговорчивы.

- Мы с Виталием бывшие коллеги, начинали бок о бок больше 10 лет назад. Он вообще был одним из лучших участковых, которых я знал, - уверен Сергей Гуренко, друг и сослуживец участкового. - Говорю это, потому что работал вместе с ним в одном опорном пункте. Я ушел на пенсию, а Виталию до пенсии оставалось около трех лет. Я считаю, его довела начальница.

- Почему вы вините в гибели друга ее?

Коллеги и близкие простились с новосибирским участковым. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Коллеги и близкие простились с новосибирским участковым.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Виталий сам мне рассказывал, что она постоянно заваливала его чужими делами с тех участков, где народа не хватает. Могло так быть, что у него одновременно находилось 50 - 60 дел на руках. Хотя должно быть 15 - 16, чтобы нормально справляться с работой. Он даже хотел перевестись в Приморье, и его там уже брали на работу, но не получилось, потому что помешали…

- Вам удалось выяснить у бывших коллег, что происходило 25 сентября?

- Произошла ссора. Из-за чего конкретно, мне выяснить не удалось. Я уверен, что его довели до точки кипения.

- А за что на него так взъелись?

- Виталий мне об этом ничего не говорил, а сама начальница молчит. Я пытался с ней поговорить, но она сделала вид, что ничего не случилось. Так и сказала: «Все нормально!»

К слову сказать, женщина после случившейся трагедии взяла 10-дневный отпуск за свой счет…

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

В Новосибирске простились с участковым Виталием Задорожным.Андрей КОПАЛОВ

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