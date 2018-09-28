В Новосибирске прошло мероприятие KODIAQ EXPERIENCE
Площадкой проекта стал популярный торговый комплекс «МЕГА», где для участников организовали специальную off-road трассу, с различными видами препятствий.
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Основными препятствиями стали подъем в гору под углом 25 градусов и проезд на высоте 4-х метров с боковым уклоном более 35 градусов. Трасса позволила полноценно протестировать внедорожные качества автомобиля, подвеску, энергоемкость и плавность хода, а также работу вспомогательных электронных ассистентов.
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На тест-драйве были представлены полноприводные версии SKODA KODIAQ в комплектации Style с бензиновым и дизельным двигателями объемом 2 литра и мощностью 180 л.с. и 150 л.с., оснащенные трансмиссией DSG-7.
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Также участники познакомились с моделью SKODA KODIAQ Scout с мотором 2.0 TDI (150 л.с.) в сочетании с DSG-7. В базовое оборудование автомобилей входят функция Off-Road и система выбора режима движения DrivingModeSelect (Eco, Normal, Sport, Individual, Snow), позволяющая изменять параметры работы основных узлов автомобиля в зависимости от ситуации на дороге.
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Для тех участников проекта, кто пришел на площадку вместе с семьей, чтобы не лишать самых юных гостей незабываемых впечатлений, в тестовых автомобилях установили специальные автокресла.
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В течение всего дня на площадке KODIAQ EXPERIENCE была открыта специальная зона SKODA FAMILY, где работали аниматоры, площадка с аква-гримом, фотозона и другие интересные активности.
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