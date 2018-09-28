2018-09-28T04:56:26+03:00
Здоровье

Профилактика - с рождения, а врачу - больше доверия

Ведущие врачи Новосибирска раскрыли секреты, как сохранить сердце и сосуды здоровыми и легко дожить до 90 лет
Александра БРУНЯ
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Круглый стол был посвящен здоровью сердечно-сосудистой системы. Фото: Андрей ФЕДОРОВ.Круглый стол был посвящен здоровью сердечно-сосудистой системы. Фото: Андрей ФЕДОРОВ.
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Во всем мире количество сердечно-сосудистых заболеваний у людей неуклонно растет. К сожалению, это приводит не только к ухудшению качества жизни, но и к более печальным последствиям. Именно поэтому к Всемирному дню сердца мы собрали кардиологов и неврологов в пресс-центре «Комсомольской правды» в Новосибирске и с пристрастием допросили: почему этих заболеваний становится все больше? как уберечь свое сердце и сосуды? чем поможет врач на начальных этапах заболеваний? На все эти вопросы вы найдете ответы в нашем материале.

НЕДОСЫП И ДЕПРЕССИЯ БЬЮТ ПО СЕРДЦУ И СОСУДАМ

Плохое питание, экология, лишний вес… Множество факторов в современном мире влияют на то, что все больше людей страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, и к широко известным факторам риска их развития присоединяются и менее очевидные.

- К высокому давлению, холестерину, наследственности и курению, избыточному весу и нарушению питания добавились недостаточный сон, стресс и депрессия, - перечислил факторы риска Алексей Яковлев, руководитель кардиологического центра клиники «РЖД-Медицина». - Исследования доказали, что если спать меньше семи часов, то резко увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также прямую связь с ними имеет и депрессия. Сейчас социальная напряженность во всем мире увеличивает количество таких реакций, в том числе пограничных изменений со стороны психики. Люди испытывают стресс, и это выливается в сердечно-сосудистые заболевания и осложнения. Сейчас факторы риска постепенно меняются и дополняются.

О них знают современные врачи, а самое главное, понимают, как наблюдать за пациентами с такими нарушениями.

ПАЦИЕНТЫ ПЕРЕСТАЛИ ДОВЕРЯТЬ ВРАЧАМ

Для того чтобы врач вовремя помог пациенту, тот должен как минимум прийти в медкабинет.

- Очень важно, чтобы пациенты наблюдались в поликлиниках и лечились там, потому что мы, врачи стационара, к сожалению, видим заболевания уже в запущенном состоянии. И этому очень много объяснений: «нет времени», «сложно», «не хочется», «очередь по записи». Почему-то у населения сформировалось недоверие к врачу. Доверяют хоть кому - бабушке на лавочке, соседке по лестничной клетке. Но ведь именно врач-терапевт -специалист, который все знает, и он может помочь, - рассказывает Ирина Панкова, заведующая 2-м кардиологическим отделением Городской клинической больницы № 1.

Коллегу поддерживает и Анастасия Коротких, заведующая неврологическим отделением Городской клинической больницы № 25:

- Очень сильно страдает сейчас образовательная сторона населения. Первые симптомы заболеваний у пациентов бывают минимальны, и в первые часы еще можно помочь предотвратить катастрофу, а люди просто не обращаются за помощью. Думают, что все пройдет. Но нужно понимать, что если проблема уже возникла, то за помощью нужно обращаться сразу. Все просто: как только появляется хоть какая-то разница в функционировании конечностей или онемение, нарушение чувствительности, особенно асимметричного характера, - это уже первый признак того, что в головном мозге катастрофа и нужно как можно скорее обращаться за помощью.

«ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧАЛИ ПРОФИЛАКТИКУ - ТЕМ ЛУЧШЕ»

Всегда легче заболевание предотвратить, чем потом его лечить, поэтому очень важно правильно следить за своим здоровьем.

- Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний нужно начинать с самого рождения, - убеждена Ирина Панкова. - Ребенку с рождения должна прививаться культура питания, поведения и наблюдения в поликлиниках. Благодаря этому, когда он станет взрослым, он будет вести себя так, как нужно.

В привычку должно войти и регулярное наблюдение за своим здоровьем.

- Диспансеризация - это самое главное звено. Замечательно, что это возвращается, - отмечает Анастасия Коротких. - Кстати, о пожилых пациентах, которым иногда и в 92 года проводят стентирование. На самом деле у таких пациентов реабилитационный потенциал намного выше и по инсультам тоже, потому что организм более сохранен. А все потому, что в свое время они участвовали в диспансеризации, у них своя культура питания, поведения. Почему молодое население так подвергается сердечно-сосудистым катастрофам? Потому что был провал именно в системе здравоохранения и образования, когда профилактикой и наблюдением никто не занимался.

ПРАВИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ И ПИТАНИЕ

Врачи дали несколько советов о том, как именно следует заботиться о своем здоровье. В основе всего - адекватные нагрузки, нормальное питание и сон.

- Нагрузки должны быть регулярны и адекватны для каждого конкретного человека. Лучше всего начинать заниматься после оценки своего здоровья, - советует Алексей Яковлев.

- Часто пациенты спрашивают, до какого уровня можно доводить пульс при нагрузках. Для этого существует простая формула для лиц старше 40 лет: из 180 вычесть свой возраст. И это будет максимальное число сердечных сокращений, которого человек может достигать при нагрузках. Главное, чтобы они были динамическими, - добавляет Елена Нестеренко.

В плане питания врачи советуют идти по пути расширения рациона, а не ограничения. Тогда для лишних продуктов просто не останется места!

- Все должно быть сбалансировано. В рационе обязательно должны быть рыба, овощи, фрукты, мясо. Есть нужно в меру, четыре-пять раз в день, - объясняет Ирина Панкова.

И конечно, спать не менее семи часов в сутки. Вот такие простые, на первый взгляд, правила. Соблюдайте их - и будете меньше болеть. А если уж заболели, не теряйте время, обращайтесь к врачу.

ВАЖНО

Участники круглого стола

Алексей Владимирович Яковлев - кандидат медицинских наук, руководитель кардиологического центра клиники «РЖД-Медицина»

Елена Валерьевна Нестеренко - заведующая кардиологическим отделением клиники «РЖД-Медицина»

Ирина Владимировна Панкова - заведующая 2-м кардиологическим отделением Городской клинической больницы № 1

Анастасия Сергеевна Коротких - заведующая неврологическим отделением Городской клинической больницы № 25, кандидат медицинских наук

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