Декада пожилого человека в Новосибирске: бесплатные экскурсии, скидки пенсионерам, спортивные праздники

СЕГОДНЯ 20:46 2018-09-27T20:49:44+03:00

Декада пожилого человека в Новосибирске - это выставки и театры с огромными скидками. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Ежегодно в Новосибирской области проходит Декада пожилого человека, в это время для пенсионеров организуют множество акций, культурные заведения предоставляют скидки. «Комсомольская правда» составила список самых интересных из них.

1. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, ул. Тимирязева, 71/5

С 24 сентября по 21 октября Бесплатное посещение зоопарка для пенсионеров по возрасту при предъявлении пенсионного удостоверения

2. Камерный зал ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония», Красный пр-т, 32

28 сентября в 14.00 Региональный фестиваль комсомольской песни «Мы юности нашей, как прежде, верны»

3. ДК «Академия», ул. Ильича, 4

30 сентября в 12.00 «Плюсы зрелого возраста» - форум старшего поколения, посвященный открытию Декады пожилого человека

4. ДК «Звезда», ул. Иванова, 53

30 сентября в 15.00 День открытых дверей в Центре искусств «Академия». Открытие фотовыставки «Тайны старых городов» С. Татарниковой, презентация клубов по интересам

5. Спортивный зал НЦВСМ, Красный пр-т, 167

1 октября в 10.00 «Спорт - наше богатство!» - спортивный праздник Центрального округа, посвященный Декаде пожилого человека

6. Государственный концертный зал имени А. М. Каца, Красный пр-т, 18/1

1 октября в 12.00 Торжественное мероприятие, посвященное Декаде пожилого человека в Новосибирской области

7. ПКиО имени С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

1 октября в 12.00 Музыкальная праздничная программа, посвященная Декаде пожилого человека

8. ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8

1, 5 октября в 14.00 Танцевальная программа «Молодость души»

9. Дом культуры «Энергия», Красный пр-т, 171/4

1 октября в 15.00 «Народный артист» - региональный конкурс творчества людей старшего поколения

10. ПКиО «Бугринская роща», ул. Зорге, 47

1, 10 октября в 16.00 «День добра и уважения» - тематическая программа, посвященная Декаде пожилого человека

11. ТОС «Центральный»: ул. Крылова, 53, 55, 69; ул. Державина, 42, 44

С 1 по 10 октября в 10.00 «Проснись и пой» - утренняя зарядка во дворах

12. Новосибирский государственный художественный музей, Красный пр-т, 5

С 1 по 10 октября «В тишине музейных залов» - акция льготного посещения ветеранами постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного музея

13. КДЦ имени Станиславского, ул. Котовского, 2а

2 октября в 12.00 Концертно-развлекательная программа «От сердца к сердцу»

5 октября в 15.00 Праздничное мероприятие Ленинского района «От сердца к сердцу»

14. ДК имени М. Горького, ул. Б. Хмельницкого, 40

2 октября в 14.00 Танцевальная программа «В кругу друзей»

2 октября в 15.00 Концертная программа ансамбля «Сюрприз»

9 октября в 15.00 Концертно-развлекательная программа Городского духового оркестра

15. Футбольное поле, ул. Лазурная, 10/3

2, 4, 9 октября с 12.00 до 13.00 Оздоровительная гимнастика

16. Администрация Октябрьского района, ресурсный центр, ул. Сакко и Ванцетти, 33

3 октября в 15.00 Первенство по шахматам

4 октября в 14.00 Концерт ансамблей «Золотая нива» и «Иня»

17. Центр «Молодежный», ул. Петухова, 118

3 октября в 18.00 «Отговорила роща золотая» - концертная программа с вручением памятных сувениров ветеранам совместно с ТОС «Затулинский»

18. Новосибирский государственный краеведческий музей, Красный пр-т, 23; Музей природы, Вокзальная маг-ль, 11; Музей связи Сибири, ул. Советская, 33; Музей олимпийской славы, ул. Советская, 33; Музей «Городская усадьба Новониколаевска», ул. Ленина, 23; Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», р. п. Сузун, ул. Ленина, 22в

С 3 по 7 октября Бесплатный вход и бесплатные экскурсии по постоянным экспозициям музеев

19. Исторический парк «Россия - моя история», ул. В. Старощука, 24

С 3 по 7 октября Бесплатный вход и бесплатные экскурсии по экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы»

20. Театр «Красный факел», ул. Ленина, 19

3 октября в 18.30 Спектакль «Дураки на периферии»

7 октября в 18.00 Спектакль «Авантюристы»

10 октября в 18.30 Спектакль «Ночной таксист»

13 октября в 18.00 Спектакль «Дом Бернарды Альбы»

Примечание: С 1 по 10 октября в кассе театра пенсионерам предоставляется скидка 50% на билеты в амфитеатре и на балконе (при обязательном предъявлении пенсионного удостоверения). Бесплатное посещение вечерних спектаклей осуществляется по согласованию с администрацией по тел. (383) 210-04-01.

21. Музей Октябрьского района «Закаменка», ул. Кирова, 80

4 октября Выставки «Старая Закаменка», «Пять букв юности. К столетию комсомола»

22. Клуб «Горняк», ул. Кубовая, 49а

4 октября в 14.00 Концерт ансамбля «Россиянка»

23. Концертно-театральный центр «Евразия», ул. Селезнева, 46

4 октября в 15.00 Праздничное мероприятие Центрального округа

24. Молодежный центр «Содружество», ул. Кропоткина, 119/3

4 октября в 15.00 Концертная программа «Через спорт - к активному долголетию»

25. Дом национальных культур имени Г. Д. Заволокина, ул. Ельцовская, 5

4 октября Тематическая программа «Золотой возраст»

26. Новосибирский музыкальный театр, ул. Каменская, 43

4 октября в 19.00 Спектакль «Сильва»

10 октября в 19.00 Спектакль «Белая акация»

11 октября в 19.00 Спектакль «Сирано де Бержерак»

Примечание: Скидка 50% от стоимости билета предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения.

27. Музей Советского района, ул. Новоморская, 12

5 октября в 10.00 Мастер-класс «Народные традиции»

28. ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а

5 октября в 14.00 Концертная программа «Золотое время»

29. МБУК «ДК «Академия», ул. Иванова, 53

6 октября в 11.00 Открытие выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Осенний вернисаж»

6 октября в 12.00 «Любимому городу - 125» - смотр-конкурс ветеранских клубов общения

7 октября в 12.00 Районный фестиваль самодеятельных вокальных коллективов и солистов старшего поколения «Душой и сердцем молоды всегда»

9 октября в 15.00 «Золотая осень» - праздничная танцевальная программа, посвященная закрытию Декады пожилого человека

30. КЦСО «Обские зори», Дом отдыха «Мочище», Микрорайон, 34

6 октября в 14.00 Концерт ансамбля ветеранов «Созвездие»

31. БПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж», ул. Российская, 3

7 октября с 11.00 до 13.00 Физкультурно-спортивный фестиваль людей пожилого возраста «Нам года - не беда!»

32. ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49

7 октября в 14.30 Осенний бал ветеранов «Золотая осень»

33. МБУК ДК «Приморский», ул. Молодости, 15

7 октября в 15.00 Праздничный вечер в клубе «Надежда»

34. Театр «Старый дом», ул. Большевистская, 45

7 октября в 18.00 Спектакль «Она вас нежно целует»

9 октября в 18.30 Спектакль «Очень простая история»

10 октября в 18.30 Спектакль «Аристократы поневоле»

Примечание: билеты на спектакли в эти дни для пенсионеров будут продаваться по льготной цене - 150 руб.

35. ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр», ул. Северная, 3

9 октября с 11.00 до 13.00 «Проблемы долголетия» - практический семинар для представителей НГОО - пенсионеров, ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов