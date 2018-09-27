2018-09-27T11:37:56+03:00
Общество

Новосибирская ГЭС провела осенний этап акции «оБЕРЕГАй»

Впервые в экологической акции «оБЕРЕГАй» приняли участие сотни жителей Новосибирска и области
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Участники акции не только собрали мусор, но и восстановили информационные стенды, очистили и покрасили указатели направлений и скамейки в местах отдыха.Участники акции не только собрали мусор, но и восстановили информационные стенды, очистили и покрасили указатели направлений и скамейки в местах отдыха.
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В Искитимском районе Новосибирской области на экотропах «К водопаду Бучило» и «Зверобой» 21 сентября прошла благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй»*, в которой приняли участие сотрудники Новосибирской ГЭС, а также учащиеся старших классов МКОУ СОШ с. Легостаево.

После приветственных слов директора Новосибирской ГЭС Святослава Полтаранина участники акции разделились на две команды, каждая из которых отправилась на уборку маршрута одной из экотроп. Всем был выдан рабочий инвентарь и футболки с символикой акции «оБЕРЕГАй».

Участники акции не только собрали мусор на маршрутах экологических троп «К водопаду Бучило» и «Зверобой», но и восстановили информационные стенды, очистили и покрасили указатели направлений и скамейки в местах отдыха.

- За всю историю проведения экологической акции «оБЕРЕГАй» в ней приняли участие сотни жителей Новосибирска и области, в том числе дети и подростки. Каждая акция - это практический урок бережного отношения к природе родного края и водоемам, рядом с которыми мы живем, - отметил директор Новосибирской ГЭС Святослав Полтаранин.

НАША СПРАВКА

Федеральная благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй» проходит во всех регионах расположения гидростанций ПАО «РусГидро»: в Поволжье и Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке. С 2007 года акция стала доброй традицией и на Новосибирской ГЭС. Мероприятие призвано содействовать формированию социальной активности, патриотизма и экологического мировоззрения, навыков бережного отношения к окружающей среде, интереса и любви к природе. В 2010 году акция «оБЕРЕГАй» признана лучшим в России проектом по охране окружающей среды. Результатами проведения экологической акции являются чистые берега рек, более 1800 тонн вывезенного мусора, благоустройство пляжей и набережных при участии более чем 38 тысяч детей, подростков и взрослых по всей России. О том, как проходит акция «оБЕРЕГАй» в филиалах «РусГидро», вы можете узнать на сайте «оБЕРЕГАй»: http://oberegai.rushydro.ru/news/

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