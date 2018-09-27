«Поколение упитанное, но невоспитанное»: сибиряков возмутили трюки велосипедистов на Вечном огне

СЕГОДНЯ 07:59 2018-09-27T08:01:40+03:00

На замечания посетителей парка молодые люди никак не реагировали и продолжали упражняться

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В выходные в сквере Славы в Ленинском районе обычно много людей. Кто-то приходит погулять с семьей и с детьми, кто-то - почтить память героев Великой Отечественной войны… Но некоторые, видимо, в это место пришли только для того, чтобы продемонстрировать свою акробатическую подготовку…

В объектив новосибирского фотографа Андрея Полякова попала группа подростков. Молодежь выполняла трюки на маленьких велосипедах и самокатах прямо на Монументе Славы, там, где горит Вечный огонь, на краю плитки у могилы Неизвестного солдата-сибиряка.

- Целой компанией были - человек пять - семь. Поколение упитанное у нас, но невоспитанное, - рассказал «КП» - Новосибирск» Андрей Поляков. - Им замечания делали неоднократно.

В ответ подростки огрызались:

- А где нам кататься?

Получившиеся снимки, конечно, впечатляют. Новосибирцев такое поведение молодежи возмутило.

- Показательный кадр. Чем дальше - тем хлеще... Что-то очень важное люди упустили, - отметила в комментариях к фото в соцсетях пользователь Тамина.

- А еще эгоистичное поколение... - более жестко высказался пользователь Илья. - В СССР любой взрослый за плохое поведение мог «вставить»... А сейчас пропагандируют, что даже родители не имеют права. Результат уже пожинается.

На замечания подростки не реагировали. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ.

По закону привлечь подростков к ответственности действительно практически невозможно.

- В этой ситуации сделать что-то вряд ли удастся. Во-первых, они несовершеннолетние. Даже административная ответственность в России наступает с 16 лет. Рассматривать это как акт вандализма не получится. Нужен умысел, чтобы человек в отношении памятника хотел совершить что-то определенное. У подростков явно не было какого бы то ни было умысла. Они, скорее всего, просто не воспринимают это место как памятник, - объяснил управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Константин Зиновьев.

Не смогут ничего, кроме замечания, сделать и взрослые.

- Применять насилие к детям, даже просто оттащить их оттуда никто не имеет права, - отметил Константин. - Родители в данном случае тоже за детей ответственности не несут. По Административному кодексу взрослых могут привлечь, если несовершеннолетний в пьяном виде появляется. А так… Это недостаток воспитания.

Можно, конечно, позвать на помощь полицейских.

- Сотрудник полиции может морально повлиять на ребенка. Оснований для задержания несовершеннолетних нет. Действия подростков не угрожают жизни и здоровью кого-либо, порчей общественного имущества они тоже не занимаются, - объяснил эксперт. - В отношении детей закон бессилен. Хорошо это или плохо - другой вопрос.

В общем, остается только одна надежда - на сознательность родителей, которые объяснят своим детям, что такое Монумент Славы и как подобает вести себя рядом с ним.