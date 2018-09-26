У наших каратистов есть шанс попасть на Олимпиаду

СЕГОДНЯ 19:46 2018-09-26T19:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

По традиции на торжественной церемонии воспитанники-каратисты разного возраста показывали гордым родителям и тренерам свое мастерство. Это отличный старт для малышей, так они заражаются спортивным духом.

- Для меня клуб «Успех» - вся моя сознательная жизнь. Я пришел в карате в 13 лет. Здесь я сформировался как личность. Но главное - это люди, с которыми я рос и продолжаю двигаться вперед, с которых я беру пример, - говорит Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска.

Дмитрий Асанцев.

Одновременно со стартом сезона в «Успехе» в очередной раз открыли школу развития, в которую приходят на занятия дети с 4 лет. Они занимаются карате, танцами и акробатикой, а затем имеют возможность решить, какой вид спорта выбрать.

- На наш взгляд, это очень здорово - дети получают физическое развитие, хорошую координацию, гибкость, пластику, чувство ритма. Любой спорт помогает становиться личностью. Каким бы спортом ни занимался, это всегда плюс, это преодоление и понимание себя. Наша школа развития, сезон которой мы открываем в очередной раз, - это хорошая возможность для ребятишек с самого маленького возраста становиться увереннее в себе, - продолжает Дмитрий Асанцев.

В конце этого года у «Успеха» будет очередной юбилей - клубу исполнится 30 лет. За время работы здесь было подготовлено 5 мастеров международного класса и порядка 60 мастеров спорта по карате. На протяжении многих лет спортсмены из клуба регулярно попадают в сборную России, в составе которой показывают свое мастерство на соревнованиях международного уровня и привозят медали.

Но теперь перед «Успехом» стоит новая амбициозная задача: недавно карате было включено в перечень олимпийских видов спорта, и уже на летних Играх 2020 года в Токио каратисты смогут побороться за самые престижные медали в мире. В программе состязаний будут всего 3 весовые категории для мужчин и 3 весовые категории для женщин. В каждой из категорий смогут выступить только по 10 человек - конкуренция сумасшедшая, но тем ценнее попасть в сборную страны. Сегодня новосибирские каратисты из «Успеха» входят в рейтинг 50 сильнейших спортсменов мира, но для того, чтобы заслужить право выступать на Играх, им в течение 2019 года нужно будет попасть в десятку сильнейших.

- Мы стараемся, чтобы новосибирцы больше узнали об искусстве карате, приводили к нам своих детей, и те потом добивались высоких результатов. Сейчас есть возможность отличиться не только на международных соревнованиях, но еще и на Олимпийских играх! - говорит президент спортивного клуба «Успех», депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев.