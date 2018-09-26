2018-09-26T13:34:13+03:00
Общество

Людям предпенсионного возраста в Новосибирской области сохранят льготы

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области ведут работу по сохранению мер поддержки людей предпенсионного возраста
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Панферов: « Все льготы, которые действуют на данный момент, сохранятся. Это принципиальный вопрос»Андрей Панферов: « Все льготы, которые действуют на данный момент, сохранятся. Это принципиальный вопрос»Фото: Влад КОМЯКОВ
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Изменения в пенсионном законодательстве не проходят без критики, но каждый уже начинает подсчитывать: а во сколько он выйдет на заслуженный отдых? Особенно актуальны эти подсчеты для тех, кто попадает в переходный период. Одна из самых больных точек для этих людей даже не продление трудового периода - в нашей стране много работающих пенсионеров, а отсрочка возможных льгот. В своем обращении к населению президент говорил о сохранении положенных выплат для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Региональные власти также имеют полное право сохранить свои льготы для тех, кто достигнет указанного возраста, но еще не выйдет на пенсию.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области посчитали нужным обсудить данную тему предметно. На этой неделе соответствующий законопроект будет детально рассмотрен на сессии. Ранее была создана профильная рабочая группа по внесению изменений в областные законы, с тем чтобы сохранить льготы для тех, кто до 55 и 60 лет уже добрался, а до пенсии еще нет.

10 ЗАКОНОВ ИЗМЕНЯТ

На днях прошло заседание комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. На нем были озвучены конкретные предложения и сформулированы изменения, которые потребуется внести в областное законодательство.

Законопроект представил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов:

- Мы предлагаем внести изменения в 10 законов Новосибирской области. Суть проста: законопроектом предлагается сохранить льготы и меры социальной поддержки для граждан по достижении возраста 55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин вне зависимости от выхода на пенсию. Человек продолжает работать, не получает пенсию, но пользуется мерами социальной поддержки в зависимости от своего льготного статуса. Все льготы, действующие в области на данный момент, сохранятся. Это принципиальный вопрос.

Имеются в виду и дополнительные денежные выплаты, и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд в транспорте, льготы на медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, смягчение по транспортному налогу и так далее.

Будут сохранены региональные льготы для ветеранов труда, ветеранов труда Новосибирской области, специалистов сельской местности, руководителей сельхозпроизводства, работников образования, граждан, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Новосибирской области», награжденных знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и т. д.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин в ходе заседания комитета озвучил предложения для правительства Новосибирской области. Среди них: внесение в государственную программу области подпрограммы по ранней диагностике онкологических заболеваний, поощрение работодателей, за свой счет проводящих диспансеризацию, предоставляющих путевки на санаторно-курортное лечение, создание новых рабочих мест в сельской местности.

- Мы максимально отстаиваем интересы граждан пенсионного и, как теперь говорят, предпенсионного возраста. При формировании областного бюджета на 2019 год все социальные обязательства будут сохранены. Депутаты обязательно возьмут этот вопрос на особый контроль, - подчеркнул Игорь Гришунин.

Законопроекты, сформированные на основе поступивших предложений, рассмотрят в дальнейшем. В четверг на сессии будет слушаться законопроект о внесении изменений в отдельные законы области.

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