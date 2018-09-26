МТС и «МегаФон» предложили новосибирцам альтернативу банковским денежным переводам

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-26T12:45:23+03:00

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Как это работает?

Для того чтобы перевести деньги на другой счет, достаточно выбрать имя получателя в адресной книге телефона или просто знать номер абонента. Бесплатные переводы доступны как на кнопочных телефонах, так и на современных смартфонах независимо от модели. При отправлении денег получателю реквизиты платежа вводить не нужно.

Какие услуги можно оплачивать?

По данным МТС, в Новосибирске более 25% абонентов совершают операции с телефона, при этом лидируют оплата ЖКХ, фиксированного интернета и кабельного ТВ, покупки в онлайн-магазинах приложений и крупных онлайн-супермаркетах.

Компания МТС отменила комиссии за регулярные платежи с лицевых счетов абонентов МТС в мобильном приложении «МТС Деньги» и на сайте оператора. С абонентов МТС не взимается комиссия при оплате фиксированного доступа в интернет, телефонии, кабельного и спутникового; ТВ, парковок, онлайн-игр, а также услуг ЖКХ, образовательных, транспортных и страховых.

Кроме того, абонент может обналичивать деньги со своего мобильного счета.

Инструкция: как перевести деньги со счета на счет

Существует четыре способа перевода денежных средств между счетами: при помощи SMS, USSD-запроса, в приложениях и на сайтах операторов.

SMS

• МТС: #перевод

• «МегаФон»: #сумма

USSD

• МТС: *115#

• «МегаФон»: *133#

Сайт

• МТС: payment.mts.ru

• «МегаФон»: money.megafon.ru

Приложение

• МТС: приложение «МТС Деньги», сервис «Кошелек МТС Деньги»

• «МегаФон»: мобильное приложение «МегаФон.Банк»