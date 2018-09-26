«Сибирь» на дне: легионеры просят ремня

СЕГОДНЯ 08:07 2018-09-26T08:08:04+03:00

Накануне матча со СКА корреспонденты КП-Новосибирск разбирались, почему наши хоккеисты провалили начало сезона и что они смогут противопоставить соперникам

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После 10-го подряд поражения «Сибири» комментаторы в соцсетях чуть ли не в голос начали твердить: такого в истории команды еще не было. Но болельщики со стажем их осаждают: было, причем не так давно.

- Вспомните 2015 год. Тогда в середине сезона «Сибирь» проиграла девять матчей подряд, но это было в середине сезона, так что после побед это не так сильно бросалось в глаза. Зато потом команда стала выигрывать, и мы не только вышли в плей-офф, но и завоевали бронзу. И какая разница, в начале эта серия проигрышей или в середине, - напоминает Дмитрий Тюрин, руководитель клуба болельщиков ХК «Сибирь». - Так что поменьше негатива в сторону команды. Я постоянно на связи с ребятами, и они сами переживают из-за неудачного начала сезона.

К слову, проигрыши сказались не только на настроении хоккеистов, но и на их материальном положении.

- За каждую победу хоккеистам полагаются премиальные, и это немалые суммы. А раз нет побед, нет и этих денег, - объясняет спортивный обозреватель Максим Замятин.

ПОЧЕМУ НЕ ПОБЕЖДАЕМ?

Вот основная версия, которая витала в комментариях: хоккеисты сливали бывшего тренера Владимира Юрзинова.

- Нет, это не так. Сами игроки говорили, что не хотели, чтобы Юрзинов уходил, - отрицает Дмитрий Тюрин.

А вот абсолютно реальные причины провала, о которых говорят уже специалисты.

- Прежде всего, была провалена предсезонная подготовка, и на старте «Сибирь» уступала в своей физической форме и скорости соперникам. И даже в последнем матче с «Ак Барсом» два периода играли хорошо, а в третьем видно было, что устали, - говорит спортивный обозреватель Максим Замятин.

Второй момент: сильно изменившийся состав команды. Звезд в «Сибири» сейчас нет от слова «совсем», а всех сильных игроков забрали столичные клубы.

- А легионеры, которых купил клуб, себя не оправдали. Они должны играть на позициях лидеров, но пока держатся в тени. И лучшим в итоге стал 20-летний Никита Михайлов, - продолжает Максим Замятин.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ МАТЧА СО СКА?

26 сентября «Сибирь» играет со СКА, и тут, мягко говоря, поблажек ждать не приходится.

- Для СКА существует только первое место, так что надеяться на простую игру не приходится, - ничуть не обнадеживает Максим Замятин. - Но «Сибирь» всегда славилась своим характером и была такой «рабочей лошадкой», которая побеждала именно благодаря своей силе воли. Очень хочется, чтобы и в этот раз «Сибирь» проявила характер.

- Это бы очень здорово мотивировало ребят, тем более СКА нам действительно по зубам - мы побеждали со счетом 4:0, - говорит Дмитрий Тюрин.

Так что поддержим ребят и будем болеть за них.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Играют 6 игроков вместо 14 и побеждают

А вот мини-фубольный клуб «Сибиряк» оказался в этом году в прямо противоположной ситуации: финансирования катастрофически не хватает, но при этом ребята выигрывают!

- Для того чтобы на матч мы могли заявить 14 игроков, нужно платить взнос. Нам не хватает на него около 13 миллионов рублей, - честно говорит Александр Вяткин, пресс-атташе ПМФК «Сибиряк». - Поэтому на игру мы, в отличие от всех других команд, заявляем не 14, а 6 игроков. И побеждаем: у нас четыре победы в шести играх.

- В чем секрет вашей команды? Где, например, предсезонную подготовку проводили?

- Накануне сезона наши игроки никуда не уезжали, потому что средств не было. Готовились и тренировались здесь, в Новосибирске. А больше никаких секретов нет. Хороший тренер, высокий класс игры и подготовка.