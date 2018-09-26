Во всем виновата курица: фирма заплатит 80000 рублей за то, что 14 новосибирцев отравились суши

СЕГОДНЯ 07:17 2018-09-26T07:27:21+03:00

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Все СМИ сообщили новость, после которой от слова «суши» появляется горечь во рту и чувство брезгливости. 14 новосибирцев отравились этим блюдом и попали в больницы.

- Генеральный директор новосибирской службы доставки «Кушай суши и пиццу» Сергей Никулин признан виновным по ст. 238 ч. 1 «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Ему назначен штраф 80 000 рублей с рассрочкой на 20 месяцев, - рассказали в прокуратуре Ленинского района. - Он обвинялся не только в том, что его работники не проходили медосмотров и не имели медицинских книжек, но и в том, что оборудование, помещение, в котором делались суши, не отвечало санитарным требованиям.

Массовое отравление случилось в марте прошлого года, тогда в больницы загремели 14 горожан с диагнозом «отравление».

После такого описания сразу представляется картинка похлеще, чем в программе «Ревизорро»: повара с грязными ногтями в полуподвальном помещении, полы не мыты, по столу бегают тараканы. Но странно то, что на сайте компании красуются фотографии одного из помещений, где готовят еду для доставки. И там так чисто, как будто Золушка постаралась. Мы связались с директором «Кушай суши и пиццу» Сергеем Никулиным, чтобы узнать, зачем людей отравил.

- Мы работаем по франшизе, но я как директор за все отвечаю в суде. У нас несколько точек в Новосибирске, и та, о которой идет речь, уже закрыта. Хотя и там все было в рамках приличий. Проверки мы проходили и до отравлений, и никто претензий не высказывал, а после вдруг столько нарушений нашлось. Эти нарушения незначительные, просто расписать их можно так страшно… Сами посудите, «оборудование, не соответствующее санитарным нормам», означает, что у нас было три раковины из четырех. А санитарных книжек не было только у людей, которые заказы по телефону принимают. Диспетчеры к продуктам не прикасаются, зачем им книжки?

- Но все-таки люди отравились, и вы это сами в суде признаете, значит, все-таки где-то нарушения были, процесс дал сбой…

- Не мы в этом виноваты, а поставщик. Одна партия курицы была зараженная. Сальмонеллез подхватил наш повар, а потом и покупатели. Поставщика после этого тоже проверяли, но уже через неделю после нас. Естественно, уже никакого зараженного мяса там не нашли. Виноват обычно в таких случаях крайний, им стал я.

Как бы то ни было, урок получили все: и продавцы, и покупатели.