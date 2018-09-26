2018-09-26T06:44:33+03:00
Общество

Под Новосибирском прошла «Эстафета поколений»

В лагере имени Олега Кошевого завершился форум для пожилых людей и подростков
Алена КОВРОВА
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На форуме работали интерактивные площадки, где подростки могли посоревноваться в перетягивании каната.На форуме работали интерактивные площадки, где подростки могли посоревноваться в перетягивании каната.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сразу оговорюсь: мероприятие неформальное и не похожее на те, которые зачастую делаются для галочки по случаю и без... Что значит быть патриотом? И как вообще в наше непростое время можно и нужно понимать значение таких слов, как любовь к Отчеству, гражданский долг перед людьми, которые тебя окружает? Об этом рассуждали старшие, отвечая младшим, считай своим внукам, на непростые вопросы. Лучший пример, конечно, из личной практики, то есть тот, что выстрадан, проверен временем. Как говорится в таких случаях, учитель - сама жизнь!

В лагерь съехались представители ветеранских, общественных организаций и школьники из 28 районов области - ни много ни мало 360 человек.

- «Эстафета поколений» - наш ключевой проект, объединяющий представителей разных поколений, - рассказала Алла Данилевская, директор Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов. - Главная цель - передача необычного опыта. Да, есть люди, которые действительно имеют бесценный багаж знаний, традиций, и мы очень хотим, чтобы этот опыт не пропал даром. Проект стартовал в 2017 году: проводились различные акции, мероприятия, конкурсы. Сегодня на этой площадке подводятся итоги - съехались лучшие из лучших со своим накопленным опытом патриотического воспитания. Теперь задача - поделиться увиденным и услышанным с другими.

Форумчанам повезло с погодой: светило солнце, было тепло. И атмосфера была по-домашнему уютной. Работали три дискуссионные площадки: «Время действий», «Инновационные подходы к работе с допризывной молодежью», world-cafe «С любовь к России», на которых в свободной форме, за чаем, обсуждались вопросы гражданского воспитания. Безо всякой казенщины и пафоса говорили, о чем душа болит. Для тех, кому не сиделось на месте, работали 10 интерактивных площадок.

В форуме поучаствовали более 300 человек. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В форуме поучаствовали более 300 человек.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Нам сейчас показывают боевые искусства: джиу-джитсу, бокс и карате, -комментировал волонтер Иван, студент Сибирского института управления. - Для ребят-участников проводим квест. Моя команда из ребят - представителей военно-патриотических клубов: участники смотрят, пробуют, отрабатывают приемы. Впереди еще много станций. И полезного опыта.

Школьники с интересом наблюдали за парнями в кимоно, а позже вместе с ними участвовали в перетягивании каната.

Среди ребят, одетых в камуфляжную форму военно-патриотических клубов, есть и девчонки. Мария попала в ВПК «Патриот» с подачи друзей.

- Мне рассказали о клубе - я пришла, попробовала. Понравилось, - поделилась она. - Мы разбираем и собираем автоматы, занимаемся спортивной и строевой подготовкой. Такие мероприятия, как этот форум, помогают найти единомышленников и друзей, узнать что-то новое.

Тематика площадок была самой разной. Настоящие кузнецы раздували меха кузнечного горна, на глазах публики извлекали из раскаленных углей металл и ковали гвозди. А рядом такие же гвозди гнули ребята из клуба «Богатырь», они же показывали традиционные виды русского оружия: казачьи шашки, палицу, нагайку и кнут - все это можно было не только посмотреть, но и попробовать в деле. Чуть дальше все желающие могли узнать, что «ботало», «хухря», «мимозыря» и «чапыжник» - это не обидные прозвища, а слова из речи наших предков. Настоящую полевую кухню для самых изголодавшихся развернул военно-патриотический лагерь «Курсант» - под вкусную кашу с тушенкой посетители узнавали про историю этого авторского проекта. А по соседству - снова «дуновение истории»: клуб «Живая история» показывал свою коллекцию, в которой помимо револьверов, винтовок и автоматов есть и другие атрибуты военной жизни: фляжки, пилотки, малые пехотные лопатки…

В форуме поучаствовали более 300 человек. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В форуме поучаствовали более 300 человек.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Уже вечером после насыщенного путешествия по площадкам участники форума собрались в концертном зале. Там подвели итоги двух областных творческих конкурсов: «Позиция - Энергия - Опыт» (среди ветеранских организаций) и «Герои, живущие рядом» (конкурс видеоматериалов). Награды получили больше 30 участников форума.

За несколько часов тесного живого общения «Эстафета поколений» стерла возрастные границы. Глаза горели и у взрослых, и у школьников. Оказалось, что построить диалог и извлечь из него максимальную пользу - достаточно легко, нужно только стараться слушать друг друга и понимать: единые ценности и интересы - вот то, что нас сплачивает, делает ближе и понятнее друг другу.

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