6 вопросов о начале отопительного сезона

СЕГОДНЯ 06:00 2018-09-26T06:02:30+03:00

Городская система теплоснабжения устроена так, что тепло доходит до домов в несколько этапов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Первыми тепло стали получать детские и медицинские учреждения. А с 24 по 29 сентября к теплоснабжению подключат жилой фонд в соответствии с графиком. Многие горожане уже начали просыпаться с мыслью: скорее бы батареи стали горячими. Мы разберем самые волнующие и острые аспекты темы осенней подачи тепла в дома новосибирцев. И в этом нам поможет директор «Тепловых сетей» СГК Михаил Вячеславович ФИЛАТОВ.

1. Кто решает - давать отопление или подождать? От чего это зависит?

- Отопительный период начинается, если в течение пяти суток среднесуточная температура составляет от +8 и ниже. Основываясь на этих данных, окончательное решение о старте отопительного сезона принимает мэрия Новосибирска. Сначала к сети подключают детские сады, больницы и школы, а потом уже жилые дома.

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2. В СМИ сообщили: старт дан. А у меня батареи холодные. Почему?

- Запуск системы теплоснабжения - сложный технологический процесс. Как только мэрия утверждает дату, разрабатывается порядок подключения по районам с указанием сроков подачи тепла. К тому же на оперативность подачи влияет слаженность работы вашей управляющей организации. Городская система теплоснабжения устроена так, что тепло доходит до домов в несколько этапов: сначала теплоноситель заполняет магистральные и внутриквартальные сети, а потом уже доходит до домов. Подключение абонентов проходит поочередно согласно утвержденному графику разворота системы теплоснабжения города.

3. С чем может быть связано отсутствие тепла?

- Причин множество. К примеру, проблемы с системой запуска. В этом случае в одном доме уже может быть тепло, а в соседнем - нет. Другой случай - дефект на теплотрассе. Естественно, летом все критические точки были отремонтированы, но случается, что при пуске системы появляются дефекты.

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4. Почему мы ежемесячно платим за отопление, в том числе и летом?

- При наличии прибора учета расчет размера уплаты осуществляется равными частями (по 1/12) в течение календарного года. Если прибор учета отсутствует, то расчет размера платы осуществляется по нормативам отопления. Норматив в данном случае - это вычисленное количество тепловой энергии, которое необходимо для обогрева одного квадратного метра жилья в течение месяца.

5. Все сроки вышли, а тепла все равно нет. Что делать?

- Если по графику подключение должно быть, например, 24 сентября, а спустя три дня (именно столько времени требуется для заполнения и регулировки системы) батареи все еще холодные, тогда уже стоит волноваться и звонить в свою управляющую компанию или ТСЖ.

6. Управляющая компания игнорирует наши жалобы. Что делать?

- Обращаем внимание, что в управляющей организации обязаны ответить на официальную заявку в течение суток. А если это не помогло, то жителям Новосибирска рекомендуют обратиться в Государственную жилищную инспекцию НСО по телефону (383) 202-07-57 или в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 051. Также можно обратиться в диспетчерскую «Тепловых сетей» СГК по телефону (383) 289-01-45, кроме того, жители могут направить свое предложение или обращение в рубрику «Народный контроль» на сайте СГК sibgenco.ru. Но лучше подождать еще несколько дней - обычно в управляющих компаниях знают обо всех домах, где отопления нет. Как правило, критических случаев в городе единицы.