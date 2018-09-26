Отопительный сезон: не нарушить закон и не замерзнуть

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T08:34:49+03:00

Наступление отопительного сезона всегда характеризуется резко возрастающими нагрузками на электрические сети, так как не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых для отопления электроприборов

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Для обеспечения надежной и качественной работы электросетевого комплекса региона в период осенне-зимнего максимума нагрузок АО «РЭС» ежегодно выполняет масштабную подготовительную работу. Однако усилий только лишь сетевой организации недостаточно. Со стороны потребителей также требуется осознанное отношение к соблюдению элементарных правил и требований закона при пользовании электрической энергией.

Жителям и владельцам индивидуальных жилых домов не стоит забывать о зависимости системы газового отопления частного дома от наличия электрической энергии. Невозможно полностью исключить вероятность отключения электричества, ведь причины бывают самыми разнообразными - от плановых работ до аварийных ситуаций. При этом даже непродолжительное отсутствие электроснабжения вызывает остановку работы газовых котлов и, как следствие, быстрое выхолаживание помещения в зимний период. В сильный мороз не исключена возможность замерзания теплоносителя, что может привести даже к выходу из строя некоторых частей дорогостоящего оборудования отопительной системы.

Но оградить себя от выше обозначенных проблем не так сложно. АО «РЭС» призывает потребителей при установке и эксплуатации автономных отопительных систем (в том числе газовых котлов) предусматривать дополнительные независимые (автономные) источники питания (например, дизельный генератор). Такая мера позволит избежать значительных трат на ремонт или замену оборудования, вызванных возможными аварийными отключениями электроэнергии, и сохранить в вашем доме комфортную температуру.

Рост объемов потребления при использовании обогревательных приборов, безусловно, сопровождается увеличением сумм счетов за электроэнергию. И тогда в погоне за сомнительной экономией недобросовестные граждане пытаются любым способом скрыть дополнительное потребление. Иными словами - воруют электроэнергию!

Такие действия со стороны указанных граждан приводят к снижению качества электроснабжения соседей, выходу из строя электробытовой техники и возникновению риска пожара вследствие короткого замыкания.

Превышение нагрузки приводит к преждевременному износу электрооборудования и, как следствие, к выходу его из строя. Таким образом, из-за действий несознательных граждан снижается качество и надежность электроснабжения целых улиц и микрорайонов, а значит, зачастую без света и тепла остаются и законопослушные потребители.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает, что потребление электрической энергии в обход приборов учета является нарушением закона и влечет за собой наложение административного штрафа согласно статьям 7.19 и 19.2 КоАП РФ.

Мероприятия по выявлению незаконного потребления электроэнергии проводятся специалистами АО «РЭС» постоянно. Только за прошедший отопительный сезон (с сентября 2017 по май 2018 года) персоналом АО «РЭС» по городу Новосибирску и Новосибирской области было выявлено более 1000 случаев потребления электрической энергии в обход приборов учета гражданами с целью подключения электроприборов для обогрева жилья. По выявленным фактам были оформлены акты о неучтенном потреблении общим объемом более 4 миллионов кВт*ч на общую сумму около 9,5 миллиона рублей.

Одному из потребителей, решившему уменьшить расходы на отопление подобным противоправным способом, по акту о неучтенном потреблении было начислено 80 тысяч кВт*ч и предъявлено к оплате около 200 тысяч рублей.

Таким образом, бесперебойное электроснабжение в осенне-зимний период зависит не только от работы сетевой организации, но и от сознательности потребления электроэнергии со стороны населения.

ВНИМАНИЕ!

Если вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка мощных магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото или видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

заполните форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото-, видеосообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.