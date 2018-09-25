2018-09-25T08:39:50+03:00
Общество

Спрос на смартфоны Xiaomi в салонах связи «Ростелекома» вырос в 2,5 раза

Самыми популярными стали модели XiaomiRedmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, RedmiNote 5
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В салонах всегда можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома».В салонах всегда можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома».
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За первое полугодие 2018 года продажи смартфонов Xiaomi в салонах связи«Ростелекома» выросли в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием 2017 года, следует из аналитики компании «Ростелеком» – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком»).

Средний чек приобретенных смартфонов составил 12 000 рублей. Самыми популярными стали модели XiaomiRedmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, RedmiNote 5.Среди покупателей пользуется спросом рассрочка на 6, 10 и 12 месяцев без переплаты и классические кредиты от банков-партнеров.

– В первом полугодии 2018 года в салонах «Ростелекома» каждый пятый покупатель приобрел смартфоны в кредит, включая продукцию Xiaomi. В ближайшее время мы планируем подключить новых партнеров для расширения линейки кредитных предложений, – отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком» – Розничные системы».

В салонах всегда можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет.

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