Били, пинали, но не виноваты: новосибирцев, напавших на лысую модель на глазах у детей, не накажут

СЕГОДНЯ 05:18 2018-09-25T05:27:07+03:00

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27-летняя Виктория Михалек не похожа на других мам: у нее на голове вместо модной прически - татуировка. Сибирячка не скрывает: волос она лишилась после того, как 8 лет назад родила сына. А почему началось облысение, врачи объяснить не смогли.

До лета 2018 года никакого негатива со стороны окружающих Вика не замечала. Но когда 4 августа девушка пошла гулять вместе с сыном Ратмиром и четырехлетней дочкой Адель, на нее напали.

Те самые мужчины, которые, по словам Вики, напали на нее: сибирячка сфотографировала их уже из окна своей квартиры.

- Трое мужиков рядом с детской площадкой выпивали, жарили шашлыки. Вдруг они подошли ко мне, столкнули с качели, а один их них еще и пнул, - описывала события того дня Вика. - Один из них заорал: «Я капитан полиции, пошла отсюда».

Вика подбежала за помощью к соседу, который сказал девушке забрать детей и быстро идти домой, а потом обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку истории. Однако обидчиков Вики так и не накажут.

- Мое дело закрыли, - рассказала корреспондентам «КП» - Новосибирск» сама Вика. - Говорят, тем мужикам ничего нельзя предъявить, даже административное правонарушение. Тот наряд полиции, который я вызвала сразу после того, как все случилось, не отметил в рапорте, что люди пьют около детской площадки. Полицейские будто слепые и глухие были! Личности хулиганов не установили и уехали. А участковый потом сказал, раз доказательств того, что те мужики пили, нет, и свидетелей тоже, то и предъявить им нечего.

- А действительно один из напавших был капитаном полиции?

Татуировку Вику сделала после того, как лишилась волос после беременности. Фото: Даниил Брахловски.

- К сожалению, я этого не знаю. Я вообще не знаю, кто он: после того случая я их не видела и не слышала, на площадке больше ни разу не встречала. Получается, в следующий раз, когда эти люди захотят кого-то пнуть, они будут знать, что им ничего за это не будет.

- А как же сосед, к которому вы подбежали после нападения?

- Он сказал, что ремонтировал машину и ничего не видел…

Есть в этой истории и хороший момент: история Вики прогремела не только на всю страну, но и за границей, и теперь к девушке поступают предложения от зарубежных компаний. Правда, пока контракты еще на стадии переговоров, и куда именно Вика поедет, неизвестно. А еще сибирячка мечтает открыть свое модельное агентство, в котором могли бы работать модели с абсолютно разной внешностью. И мы верим, что с таким сильным характером у Вики все получится.

«Комсомолка» отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы получить разъяснения по этой истории. В ближайшее время мы обязательно опубликуем ответ.