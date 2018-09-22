Никто не забыт: сибирячка 27 лет по крупицам собирает военные истории земляков
Евгении Ивановне 90 лет, но она далека от привычного образа пенсионерки. Обычно пожилые люди ее возраста любят проводить время на даче, смотреть телевизор, но сибирячка выбрала для себя другое дело: вот уже 27 лет она ведет проект «Книга памяти Новосибирской области».
- Суть его – вписать навечно имена сибиряков, которые сражались за Родину во время Великой Отечественной войны и локальных войн, но, к сожалению, пали в боях, - объясняют в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.
- Для меня очень важно было сделать это, - вспоминает Евгения Ивановна. - Для моей семьи это очень важная страница в истории нашей страны: многие мои родные воевали, к счастью, все они остались живы, хотя и получили ранения. Но многие наши соотечественники лишились своих отцов, сыновей, братьев, мужей, и я не хотела, чтобы их имена были забыты.
Для сибирячки это не просто слова: известие о Победе в 1945 году она встретила в эвакуации в Оренбурге. И помнит, как радовались Победе ее земляки и как горестно было от того, что столько людей погибло…
- Много лет спустя появилась идея создать «Книга памяти Новосибирской области». и рассказать в ней о подвигах погибших сибиряков. Помогали нам ее составлять родственники фронтовиков, - продолжает Евгения Терешина.
Когда вышла первая книга, к Евгении Ивановне стали обращаться новосибирцы, семей которых тоже коснулась война.
- Люди говорили: «Да, мой папа не погиб, но он тоже воевал. Почему его имя не может остаться в истории области?» И они были правы, поэтому мы решили расширить первоначальную идею. Так появился проект «Они вернулись с Победой», - рассказывает Евгения Терешина.
Сейчас в рамках всего проекта уже вышло более 30 книг: половина из них - Книга памяти, которые рассказывают о погибших сибиряках, остальные - о героях, которые пришли с войны домой.
- Мы решили рассказывать не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и об участниках войны в Афганистане, других локальных войн, - говорит Евгения Ивановна.
И уже в этом году выйдет 35-й том – совсем скоро новосибирцы узнают новые военные истории своих земляков.
ВАЖНО
Если вы хотите узнать еще больше о проекте или мечтаете, чтобы военная история вашего близкого человека оказалась на странице книги, обращайтесь в ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области» по тел. (383) 218-18-22. Там же вы можете узнать, как поучаствовать в акции «Солдатские письма»: центр публикует трогательные письма солдат-сибиряков, чтобы они тоже навсегда остались в истории.