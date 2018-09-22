Никто не забыт: сибирячка 27 лет по крупицам собирает военные истории земляков

СЕГОДНЯ 20:55 2018-09-22T21:04:52+03:00

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Евгении Ивановне 90 лет, но она далека от привычного образа пенсионерки. Обычно пожилые люди ее возраста любят проводить время на даче, смотреть телевизор, но сибирячка выбрала для себя другое дело: вот уже 27 лет она ведет проект «Книга памяти Новосибирской области».

- Суть его – вписать навечно имена сибиряков, которые сражались за Родину во время Великой Отечественной войны и локальных войн, но, к сожалению, пали в боях, - объясняют в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

- Для меня очень важно было сделать это, - вспоминает Евгения Ивановна. - Для моей семьи это очень важная страница в истории нашей страны: многие мои родные воевали, к счастью, все они остались живы, хотя и получили ранения. Но многие наши соотечественники лишились своих отцов, сыновей, братьев, мужей, и я не хотела, чтобы их имена были забыты.

Для сибирячки это не просто слова: известие о Победе в 1945 году она встретила в эвакуации в Оренбурге. И помнит, как радовались Победе ее земляки и как горестно было от того, что столько людей погибло…

- Много лет спустя появилась идея создать «Книга памяти Новосибирской области». и рассказать в ней о подвигах погибших сибиряков. Помогали нам ее составлять родственники фронтовиков, - продолжает Евгения Терешина.

Когда вышла первая книга, к Евгении Ивановне стали обращаться новосибирцы, семей которых тоже коснулась война.

- Люди говорили: «Да, мой папа не погиб, но он тоже воевал. Почему его имя не может остаться в истории области?» И они были правы, поэтому мы решили расширить первоначальную идею. Так появился проект «Они вернулись с Победой», - рассказывает Евгения Терешина.

Сейчас в рамках всего проекта уже вышло более 30 книг: половина из них - Книга памяти, которые рассказывают о погибших сибиряках, остальные - о героях, которые пришли с войны домой.

- Мы решили рассказывать не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и об участниках войны в Афганистане, других локальных войн, - говорит Евгения Ивановна.

И уже в этом году выйдет 35-й том – совсем скоро новосибирцы узнают новые военные истории своих земляков.

ВАЖНО

Если вы хотите узнать еще больше о проекте или мечтаете, чтобы военная история вашего близкого человека оказалась на странице книги, обращайтесь в ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области» по тел. (383) 218-18-22. Там же вы можете узнать, как поучаствовать в акции «Солдатские письма»: центр публикует трогательные письма солдат-сибиряков, чтобы они тоже навсегда остались в истории.