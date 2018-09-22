Сибиряк в Эфиопии: путешественник рассказал о голых племенах, граде, ценах на бензин и попрошайничестве

СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-22T14:03:24+03:00

Алексей Камерзанов разрушил миф о том, что жители Африки никогда не видели снега. Перед приездом путешественника как раз прошел град. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

Новосибирец Алексей Камерзанов продолжает покорять мир в кругосветном путешествии и совсем недавно проехал на автомобиле по Эфиопии

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Автопутешественники из кругосветки «Мир наш» пересекли экватор и совсем недавно посетили Эфиопию. Россияне на трех автомобилях побывали на действующем вулкане, в гостях у знаменитых племен с тарелками в губах, а также чуть не потеряли одну из машин из-за селевого потока. О своих приключениях «Комсомолке» рассказал знаменитый новосибирский путешественник Алексей Камерзанов.

В Эфиопии можно купить только самое необходимое. Батарейки и зубная нить в этот список не входят. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Сколько вы пробыли в Эфиопии в общей сложности?

- Приехали из Судана в марте 2018 года. И наши машины провели здесь практически полгода - стояли в культурном центре имени Пушкина в Аддис-Абебе. Так что этот город мы успели посмотреть три раза. Он очень своеобразный, к нему нужно привыкнуть. Из столицы наш маршрут лежал в городок Микеле. Мы видели совершенно сумасшедшие горные пейзажи. Если в марте это были выжженные желтые поля, чем-то напоминающие нашу осень, то сейчас кругом зелень - окончание сезона дождей. Часть дороги ехали по пустыне, потом по лавовым полям, после совершали марш-бросок к вулкану Эртале - одному из действующих вулканов на планете. Это была достаточно непростая задача. На улице даже ночью +40, дорога идет вверх, и нам нужно было добраться до самого верха, чтобы увидеть вулкан.

- Действующий вулкан, безусловно, завораживает. Но не опасно ли это?

- Было непросто. Из него валит огромное облако с сернистым запахом. И если этот дым попадает в дыхательные пути, то у тебя все внутри перехватывает. Есть риск получить ожог. Тем не менее мы смогли услышать, как кипит лава и получить море впечатлений. На обратном пути чуть не приключилось ЧП. Мы едва не утопили наши машины в пустыне. Одна из них застряла. Нам показалось, что местность была просто заболоченная… И вдруг мы увидели, что на нас идет селевой поток. Он приближался прямо на глазах. Очень быстро. Думали кинуть машину и сбежать. Но мы успели ее зацепить, вырвать из песков и уехать на огромной скорости.

Вид на город Лалибэла. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Затем вы решили посмотреть кислотный кратер?

- Да, направились на кислотный кратер Даллол. Запомню эту картину на всю жизнь. Десятка два километров дорога идет по идеально ровной солевой поверхности, на которой сантиметров пять воды. Получалось, что мы ехали по такому странному зеркалу, а вокруг плескалась горячая вода. На улице было около +40. Так мы и добрались до кислотного кратера. Когда я видел картинки в интернете, то думал, что это фотошоп, потому что цвета какие-то нереальные - желтые, оранжевые. Думал, в реальности будет побледнее. Ничего подобного. Мы увидели яркие желтые отложения, которые шипят, кипят. Из кратера вырывается ядовитый запах. Очень большое пространство залито серной кислотой. Самым главным приключением было пройти около 25 метров по кочкам и не упасть в эту кислоту, чтобы добраться до самых красивых кислотных озер.

- Вы решили посмотреть не только местные достопримечательности, но и пообщаться с дикими племенами?

- Мы специально отправились в долину реки Ума, где обитают несколько племен - мурси и хамер. Первые - это те самые дикари, у которых девушки при достижении определенного возраста прорезают губу, вставляют щепочку, увеличивают это расстояние и вставляют глиняную тарелку. Со временем вставляют тарелки все больших и больших размеров. И чем больше эта тарелка, тем красивее считается девушка. И еще они себя покрывают шрамами. Засовывают в раны грязь, личинки, чтобы шрам был крупнее. Они считают, что чем у них больше шрамов, тем они более привлекательны и красивы. Наряды составляют из рогов, растений. Но их тоже испортила цивилизация, они тоже просят денег абсолютно за все.

Алексей Камерзанов: «Внезапно на нас напали зебры». Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Люди из племени хамер так же себя вели?

- Мы сразу сказали, что платим фиксированную сумму за то, что мы приехали и делаем фото и видео без ограничений. Провели там час. Но многие фотографии, которые я выкладывал в соцсети, были заблокированы из-за того, что девушки и женщины в племенах не прикрывают грудь. По мнению племени, это не является какой-то проблемой.

- Вы говорите, что жители племен просили денег. Все настолько плохо в стране?

- В Эфиопии несколько проблем. Здесь практически нереально просто остановиться на машине. Стоит только это сделать - даже в безлюдном, как кажется, месте, как тебя тут же окружают местные жители. Обязательно бегут дети, взрослые. Все просят или денег, или еды, или ручки-тетрадки. Мы, кстати, их раздавали, потому что специально подготовились. Просят одежду и обувь. И это по всей Эфиопии. Это очень бедная страна. Антисанитарии как таковой особо не заметил, но руки приходилось мыть по 25 раз в день, чтобы не привезти домой ничего нежелательного. Очень непростая страна, но если вы хотите интересных ощущений, эксклюзива - это то самое место, где вы их гарантированно получите.

Алексей Камерзанов: «До сих пор в горле першит, а во рту остался привкус серы. Но это был фантастический день. Только ради этого стоит приехать на кислотный вулканический кратер Даллол в Данакиле». Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- С какими еще трудностями столкнулись в путешествии?

- Столкнулись с такой проблемой, что даже счет в ресторане получить сложно. Оказывается, только 25 процентов эфиопских женщин и 40 процентов мужчин умеют читать и писать. И отсутствие образования - это очень большая проблема. Сложно что-то купить - в супермаркетах простейший набор вещей. Ты не можешь многое найти, потому что этого просто нет. Есть только какие-то дешевые лавки, в которых что-то продается с рук. Можно купить овощи и фрукты. А вообще у населения очень низкая покупательная способность, поэтому в основном все ведут обычное натуральное хозяйство. Этим и живут.

Путешественники едут по странам на машинах. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Вы путешествуете на машинах. Естественный вопрос: какие в Эфиопии цены на бензин?

- Они оказались примерно такими же, как в России. Нас это очень порадовало. В Кении литр бензина стоит 1,2 доллара, это порядка 80 с лишним рублей. А в Эфиопии цена была вполне комфортна.

- Какая страна на очереди?

- Мы сейчас в Кении. Эта страна значительно богаче, и это видно как только пересекаешь границу: и по качеству дорог, и по тому, как люди одеты. На улицах никто не пристает. Ведут себя весьма корректно. Это одна из самых динамично развивающихся экономик Африки.

- Будем в ближайшее время ждать вашего нового рассказа о путешествии по Кении!