Глаза подвели: cибирскую енотиху Лизу закормили кошачьим кормом, и она ослепла

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-22T10:02:41+03:00

Животное дважды перепродавали, пока она наконец не попала в добрые руки

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«Ой, какой хорошенький. Нам бы такого домой», - такие возгласы часто вылетают из уст легкомысленных барышень и детей, увидевших на картинках или видео необычное животное. О том, что необычный питомец требует особого ухода, в такие моменты люди, как правило, не думают. И если рядом оказывается человек, готовый воплотить эту мечту в реальность, в итоге можно получить покалеченное животное с кучей хронических болячек. Наигрались, и через месяц питомец уже никому не нужен. Подобные «фокусы» я бы тоже отнесла к жестокому обращению с животными.

На операцию деньги собирала вся страна. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

Примерно такая история случилась с новосибирской енотихой Лизой. Пятимесячная самочка в результате своих скитаний по приемным семьям ослепла на оба глаза, решить проблему смогли только третьи ее хозяева.

- У нас уже был енот Саня, мы приобрели его недавно, и я помню, как просматривала объявления на сайтах. Запомнила Лизу по фотографии, описанию и возрасту, - рассказывает нынешняя хозяйка животного Юлия Ермолина. - Первый раз ее продавали за 18 тысяч рублей, ей было четыре месяца. Через месяц появилось похожее объявление, только цена сократилась до 5 тысяч, номер телефона был указан уже другой.

Юлия решила забрать животное, хозяин его сам привез в грязной сумке, куда Лиза справляла нужду. Молодой человек сказал, что кормил енота кошачьим кормом. А такая еда вовсе не подходит для рациона этого животного.

Сейчас Лиза хорошо видит одним глазом, на улице ловит мух. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

- Мы сразу заметили, что с Лизой что-то не так. Она билась о двери головой, собирала все косяки. Наш енот Саня стал для нее проводником, Лиза бегала за ним, как второй хвостик. В ветклинике сказали, что у Лизы катаракта обоих глаз, она слепая.

Операция для семьи Ермолиных была дорогостоящей. Вернуть зрение только одного глаза стоило больше 30 тысяч рублей.

- Нам повезло, я обратилась в сообщество енотоводов в соцсети. Меня сразу поддержали, объявили сбор средств. Буквально за три дня собрали 37 тысяч, этого хватило и на операцию, и на необходимые препараты.

Еноты - очень любопытные зверушки, дома Лизу можно найти в самых непредсказуемых местах. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

В Новосибирске микрохирургия глаза енота проводилась впервые, но все прошло успешно. Через пару дней пациентка прозрела.

- Прооперированный глаз сейчас блестит, как у кошки. Лиза хорошо им видит, даже ловит мух на улице, - радуется Юлия.

Лиза, правда, не совсем восторге от лечения, ей не очень нравится процедура закапывания лечебных препаратов в глаза. Поэтому заботу хозяйки она воспринимает в штыки, покусывая ее руки. На очереди вторая операция, может, после нее крошка енот, совсем прозрев, уже начнет улыбаться и своему отражению, и всем вокруг.