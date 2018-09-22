2018-09-22T10:02:41+03:00
Дом. Семья

Глаза подвели: cибирскую енотиху Лизу закормили кошачьим кормом, и она ослепла

Животное дважды перепродавали, пока она наконец не попала в добрые руки
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
У енота диагностировали катаракту обоих глаз. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.У енота диагностировали катаракту обоих глаз. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.
Изменить размер текста:

«Ой, какой хорошенький. Нам бы такого домой», - такие возгласы часто вылетают из уст легкомысленных барышень и детей, увидевших на картинках или видео необычное животное. О том, что необычный питомец требует особого ухода, в такие моменты люди, как правило, не думают. И если рядом оказывается человек, готовый воплотить эту мечту в реальность, в итоге можно получить покалеченное животное с кучей хронических болячек. Наигрались, и через месяц питомец уже никому не нужен. Подобные «фокусы» я бы тоже отнесла к жестокому обращению с животными.

На операцию деньги собирала вся страна. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

На операцию деньги собирала вся страна. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

Примерно такая история случилась с новосибирской енотихой Лизой. Пятимесячная самочка в результате своих скитаний по приемным семьям ослепла на оба глаза, решить проблему смогли только третьи ее хозяева.

- У нас уже был енот Саня, мы приобрели его недавно, и я помню, как просматривала объявления на сайтах. Запомнила Лизу по фотографии, описанию и возрасту, - рассказывает нынешняя хозяйка животного Юлия Ермолина. - Первый раз ее продавали за 18 тысяч рублей, ей было четыре месяца. Через месяц появилось похожее объявление, только цена сократилась до 5 тысяч, номер телефона был указан уже другой.

Юлия решила забрать животное, хозяин его сам привез в грязной сумке, куда Лиза справляла нужду. Молодой человек сказал, что кормил енота кошачьим кормом. А такая еда вовсе не подходит для рациона этого животного.

Сейчас Лиза хорошо видит одним глазом, на улице ловит мух. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

Сейчас Лиза хорошо видит одним глазом, на улице ловит мух. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

- Мы сразу заметили, что с Лизой что-то не так. Она билась о двери головой, собирала все косяки. Наш енот Саня стал для нее проводником, Лиза бегала за ним, как второй хвостик. В ветклинике сказали, что у Лизы катаракта обоих глаз, она слепая.

Операция для семьи Ермолиных была дорогостоящей. Вернуть зрение только одного глаза стоило больше 30 тысяч рублей.

- Нам повезло, я обратилась в сообщество енотоводов в соцсети. Меня сразу поддержали, объявили сбор средств. Буквально за три дня собрали 37 тысяч, этого хватило и на операцию, и на необходимые препараты.

Еноты - очень любопытные зверушки, дома Лизу можно найти в самых непредсказуемых местах. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

Еноты - очень любопытные зверушки, дома Лизу можно найти в самых непредсказуемых местах. Фото: Юлия ЕРМОЛИНА.

В Новосибирске микрохирургия глаза енота проводилась впервые, но все прошло успешно. Через пару дней пациентка прозрела.

- Прооперированный глаз сейчас блестит, как у кошки. Лиза хорошо им видит, даже ловит мух на улице, - радуется Юлия.

Лиза, правда, не совсем восторге от лечения, ей не очень нравится процедура закапывания лечебных препаратов в глаза. Поэтому заботу хозяйки она воспринимает в штыки, покусывая ее руки. На очереди вторая операция, может, после нее крошка енот, совсем прозрев, уже начнет улыбаться и своему отражению, и всем вокруг.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Воры на собачьем доверии: как выбрать правильный центр передержки для одинокого питомца
«Подайте на домики для бездомных поросят!» Так жалобно ныл Фунтик из советского мультика, протягивая панамку. И ему туда набрасывали кучу монет. Сказочные технологии работают и в наше время
В больнице безопаснее: новосибирские медики держат дома лиса, ядовитого паука, пираний и огромного сома
Врачи рассказали, за что любят своих необычных животных, как отвечают на просьбы сфотографироваться с ними и почему выбрали одну из самых непростых профессий.
Угадай животных по кадру из фильма
Этим актерам не дают наград, они не произносят ни одного слова в кадре, но при этом остаются в нашем сердце и в нашей памяти. Кошки, псы, кролики, даже слоны - полноценные участники съемочной программы. А вот сможете ли вы угадать животных по кадру из фил
Новости 24
В лобовом столкновении на трассе сошлись две «Тойоты»: один водитель погиб
Хорошая попытка, но урокам быть: неизвестные замазали замок школы клеем
Мимо такого не проедешь: яме под Новосибирском приделали «ноги»
Приехал на BMW – ушел пешком: должник остался без дорогостоящей иномарки из-за большого долга
Застряли на кольце: четыре машины не смогли разъехаться на площади Калинина
Погода на день в Новосибирске: 22 сентября еще тепло, но уже дождливо
ХК «Сибирь» купил бывшего игрока «Авангарда»
Руки прочь от енота Филимона и лисы Алисы: прокуратура запретила трогать диких животных
Машина понравилась: трое иностранцев с ножом отобрали у новосибирца «жигули»
«Даже шутить неохота»: у новосибирского автобуса отвалилась дверь
Назад в 90-е: еще одно нападение на таксиста в Новосибирске
Суд идет: совладельца «ПТК-30» отправили на два месяца в СИЗО
Ни стыда, ни совести: на площади у цирка появилась гигантская надпись из трех букв
Расплата за долги: сибирячка осталась без ноутбука за большие счета по отоплению
Второе рождение: из горящего дома пожарные вынесли обгоревшего мужчину