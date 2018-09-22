Глеб Жеглов попал бы за решетку? Оперативников судят за то, что сфабриковали дело против наркоторговца

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-22T01:06:23+03:00

Теперь новосибирские наркополицейские сами пошли под суд – за превышение полномочий и фальсификацию доказательств

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Оперативники МВД заставили мужчину положить себе в карман наркотики. Выбили у него явку с повинной. Подделали документы о том, что якобы проводили разработку и таким образом вышли на преступника. Но правда вскрылась, и с задержанного сняли обвинения. А вот самих сотрудников наркоконтроля теперь судят.

Впрочем, история не так однозначна. Наркополицейские выбрали не случайную жертву. Это был настоящий наркоторговец, но… успевший избавиться от товара. По закону его должны были отпустить: нет улик. Но сотрудники решили иначе.

История, с которой сейчас разбирается суд, произошла в Новосибирске в феврале 2017 года. Сотрудникам наркоконтроля из райотдела передали двух торчков – мужчины были под кайфом. У одного из них – ранее судимого Савина - оказался мобильник с любопытной перепиской в Telegram. Там сохранился диалог с неким неизвестным под ником «Лексус»: обсуждалась закупка наркотиков. Судя по беседе, в руках полиции оказался барыга, который закупал «дурь» у оптовика и продавал потом в розницу.

Но прежде, чем его задержали, тот успел избавиться от наркотиков. По крайней мере, все говорило о том, что он успел сбросить товар. Да и сам задержанный не скрывал, что занимался наркотой. Но в лицо полицейским говорил, что они все равно ничего ему не сделают.

- Так как не было при Савине наркотиков, его нельзя было задерживать. Надо было отпустить. Савин плохо консперировался, и в ближайшие двое-трое суток его задержали бы, как положено, - объясняет Ксения Короед, помощник прокурора Центрального района.

Оперативники должны были установить наблюдение за преступником, и он попался бы с поличным. Но стали действовать иначе.

Молодой наркополицейский Смагин стал силой выбивать официальное признание вины. Согласно материалам следствия, держал в наручниках, бил. Требовал, чтобы тот закупил еще наркотиков и написал явку. Пленник не соглашался. Тогда другой сотрудник - Сарыев - взял мобильник задержанного и… сам списался с поставщиком. Заказал новую партию запрещенного товара. Разумеется, от имени все того же, попавшего в руки к полицейским барыги.

Все получилось! Лексус прислал фотографию закладки на Достоевского, 7. Молодые оперативники заехали за более опытным офицером – Кутлюбом – поделились с ним планами и вместе повезли своего пленника к тайнику. Все-таки, вынудили его раскопать тайник и взять в руки товар.

История несколько напоминает известный эпизод из фильма «Место встречи изменить нельзя». Это, наверное, самая известная сцена: видя, что карманный вор избавился от похищенного, Глеб Жеглов возвращает кошелек в карман преступника. Тоже – превышение полномочий. Правда, без побоев…

- Савина заставили под диктовку написать явку с повинной, записали его признание на видео. А в последствии фальсифицировали материалы о том, что якобы проводили наблюдение, задержали, - рассказывает Ксения Короед.

В ход пошли и несуществующие понятые. В итоге: успешно проведенная операция, пойманный торгаш… Правда, на следствии Савин стал путаться в показаниях, а потом и вовсе выдал всю правду-матку.

Оперов повязали и отдали под суд.

Смагин на суде уверяет, что, мол, не знал, как правильно действовать и все делал, как считал правильным. Сарыев божится, что лишь выполнял роль водителя. А Кутлюб говорит, что был не в курсе всей этой мистификации и полагал, что коллеги все делают законно. И, конечно, все подсудимые напоминают, что их «потерпевший» - реальный наркоторговец.

Он, кстати, когда сняли обвинения, был на свободе недолго. Все равно попался с крупной партией наркоты и сел. Сесть могут и полицейские.

Государственный обвинитель предлагает дать Смагину 4 года 6 месяцев колонии общего режима, а его коллегам – по 3 года колонии-поселения. Приговор назначен на 24 сентября.