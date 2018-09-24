Уличная торговля в Новосибирске: грибы по цене мяса, «золотые» орехи и… пятитысячные штрафы

СЕГОДНЯ 20:59 2018-09-24T21:01:43+03:00

Лилия Шайхулина объяснила: в этом году тайга отдыхает, шишки мало, поэтому одна штука может стоить до 100 рублей. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Наши корреспонденты побывали на стихийном рынке и узнали цены на осенние овощи и ягоду

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Осень - время собирать урожай, а это значит, что стихийных рыночков, где сибиряки продают огурцы-помидоры со своего огорода, становится все больше. Корреспонденты «КП» - Новосибирск» тоже отправились за провизией: мы решили выбрать одно из самых популярных у новосибирцев торговых мест - на площади Калинина. Отправились как раз во время эфира на Радио «Комсомольсая правда», посвященного уличной торговле.

Из-за непогоды помидоры в этом году дорогие: просят 150 рублей за килограмм.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Помидоры подорожали из-за погоды

Буквально несколько шагов от выхода из метро - и вот вам все осенние дары природы. Как оказалось, в сентябре снова пошли опята, купить их можно по 200 рублей за литр. Маслята обойдутся дешевле: 150 рублей за литр. А вот самым дорогим оказался белый гриб: за литр просят 350 - 450 рублей.

Конечно, есть и традиционные «дачные» прилавки: тут вам и картошка, и яблоки-полукультурки по 50 рублей за литр, и огурцы по той же цене, только уже за килограмм. Можно найти и тыкву по 100 рублей (весит она чуть больше килограмма), и цветную капусту по 70 рублей за кило. Четыре початка кукурузы продают здесь за 100 рублей, подсолнух - по 50 рублей за штуку. А вот помидоры стоят 150 рублей за килограмм - в высокой цене торговцы винят плохую погоду.

- Вы вспомните, какой холодный май был, засевали все очень поздно. И даже в теплицах все еще не до конца вызрело! - объясняет продавец Любовь Леонидовна. - Потому и цены такие!

За литр облепихи просят 200 рублей, за литр черноплодки - 100 рублей. На таежные дары тоже цены кусаются: одна шишка из тайги возле Базоя (Кожевниковский район Томской области. - Прим. авт.) стоит от 20 до 100 рублей за штуку, литр кедрового ореха - 380 - 400 рублей, брусники - 250 рублей. Но таежн деликатесы стоят так дорого по другим причинам.

- Тайга дает хороший урожай шишки в течение четырех лет, а на пятый - отдыхает. На 2018-й как раз пришелся перерыв. Так что если год назад мы шишки и орехи оптом сдавали, то теперь сами стоим, торгуем, - рассказала продавец Лилия Шайхулина.

За литр белого грибы торговцы просят от 350 до 450 рублей.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

«Продавцы не знают, где работают!»

В то время пока наши корреспонденты были на рынке, в студии Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» Яков Новоселов, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, кандидат медицинских наук, рассказал о рейде по точкам уличной торговли, который провела его организация.

- Это была независимая экспертиза в рамках общественного контроля, которым мы занимаемся 10 лет. Мы приходим на места и обращаемся к торговцам, чтобы понять, от какого они предприятия. Но они не знают, в какой конкретно фирме работают! - говорит Яков Новоселов.

Наличие документов - не просто формальность: иначе покупатель подвергает себя риску.

- Вот смотрите: продают, например, мед, на упаковке которого фломастером написано «Липа». Мы говорим: «А дайте, пожалуйста, документ посмотреть, чтобы понять, что это за продукт». Иначе вы покупаете не просто кота в мешке, а вообще нечто невообразимое: кто производитель - неизвестно, и если вы отравитесь, то идти жаловаться будет некуда претензию подать невозможно. Такие фирмы как призраки: скинули фальсификат - и растворились.

Правда, торговцы рассказывают свои истории.

- У меня проблемы со спиной: несколько грыж в позвонках, необходима операция. Меня поставили в очередь на получение квоты, но ждать нужно долго. А недавно я вообще с кровати из-за болей встать не могла, на костылях ходила, так что ждать сил уже нет. Чтобы сделать операцию платно, надо 150 тысяч рублей. А где я эти деньги возьму, если торговать не буду? - возмущается 39-летний продавец Алена Санкеева.

- Но вас же оштрафуют…

- Да, недавно на 1 тысячу рублей оштрафовали, сейчас еще один штраф жду - не знаю, на какую сумму, по закону до 5 тысяч рублей, - честно признается Алена - Но что делать, если власти не выделяют нам место, где мы могли бы спокойно торговать? Мы тоже хотим соблюдать закон, готовы платить за аренду места, только дайте нам возможность работать!