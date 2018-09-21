Возле больницы №34 могут построить магазин. Прокуратура и депутаты против

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-21T09:51:43+03:00

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Новосибирская «Комсомолка» уже рассказывала о деятельности начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолия Мотыги. В своих редких публичных выступлениях чиновник жалуется, что в городе почти не осталось земли под застройку. УАСИ ведает разрешениями на строительство жилых и коммерческих объектов, а также решает вопросы ввода зданий в эксплуатацию. Поэтому начальнику ведомства должно быть виднее, чем другим. Однако земля под застройку все время находится. И все чаще возведение объектов приводит к скандалам. Из-за дефицита свободных участков строят буквально на свободных пятачках, где и автомобилям-то не развернуться. Скорее всего, руководствуются даже не здравым смыслом и законом, а принципом «если нельзя, но очень хочется, то можно». И тем самым подставляют мэра Анатолия Локтя под шквал критики.

Мэру Анатолию Локтю скоро предстоит бороться за право избрания на новый срок, а истории с точечной застройкой продолжают возмущать горожан, как было в 1990-х или в начале 2000-х годов. В жертву коммерческой застройке приносят территории, которые должны быть ограждены от какого-либо вмешательства. Недавний пример с кинотеатром «Металлист» показал, что неприкасаемых участков и зданий в сегодняшнем Новосибирске нет. Образчик конструктивизма, возведенный в 1930-х годах и признанный выявленным объектом культурно-исторического значения пустили под снос на основании бумаги от Мотыги.

Только угроза уголовного преследования за разрушение памятника остановила тяжелую технику застройщика. Здание наполовину разрушено, а компания, заказавшая снос, грозит подать иск на 200 миллионов рублей в качестве компенсации убытков. Тем не менее скандал вокруг «Металлиста» пока уходит на второй план. Дело в том, что прокуратура Новосибирска внесла в Совет депутатов города Новосибирска официальный протест против планов по использованию участка площадью 4,5 тысячи квадратных метров возле больницы № 34. Коммерсантам кажется, что территория при клинике на улице Титова идеально подходит для нового супермаркета «Лента».

Прокурор Новосибирска Денис Ференц потребовал от депутатов рассмотреть протест на ближайшей сессии Совета депутатов города Новосибирска и внести соответствующие изменения в правоустанавливающие документы относительно судьбы спорного участка. Сессия состоится в конце сентября, предварительно протест прокурора обсуждают в комиссиях Совета депутатов города Новосибирска. Для большинства депутатов очевидно, что застройка прибольничной территории - это не только повод для общественного скандала, но и прямая угроза для жизни пациентов, которых в тяжелом состоянии привозят на «Скорой помощи». Подъезды к клинике узкие, и если улицу перегородит фура с продуктами, приехавшая к супермаркету, кого-то из больных, не дай бог, могут и не довезти до операционного стола.

Тем не менее история все же близка к скандалу, потому что мэр настаивает на отклонении протеста прокурора. В письме председателю Совета депутатов города Новосибирска Дмитрию Асанцеву Локоть ссылается на текстовую часть Генерального плана города, где сказано, что складывающаяся структура общественно-деловых зон получит дальнейшее развитие на запад от площади К. Маркса до площади Станиславского. Исходя из этого, мэр полагает существующее зонирование соответствующим Генплану. Текст ответа мэра явно готовили в департаменте архитектуры и строительства, где ключевая роль у Мотыги. И главной загвоздкой в истории может быть уже выданное разрешение на застройку участка возле больницы. А это значит, что нужно будет рвать отношения с инвестором, считающим вопрос выделения земли решенным раз и навсегда. Сопутствующие издержки могут быть чувствительны для кармана - и города, и конкретного чиновника, распорядившегося спорной землей.

Прокуратура внимательно следит за обсуждением протеста в комиссиях Совета депутатов города Новосибирска. Представители надзорного ведомства не скрывают: если городские власти отклонят протест, Ференц обратится в суд. Сами же депутаты признают, что в этом случае муниципалитет, скорее всего, суд проиграет. Но пока комментируют тему неофициально, чтобы не ссориться с Мотыгой. У многих депутатов есть интересы в строительстве, поэтому ссориться с могущественным распорядителем отрасли для них невыгодно. Остается молча краснеть из-за скандальных решений, под которыми вынуждают подписаться и Совет депутатов города Новосибирска.