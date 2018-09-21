2018-09-21T09:20:03+03:00
Недвижимость

Дом в коттеджном поселке: Почему люди в 2018 году предпочитают отдельное жилье

Концептуальный характер застройки - это то, чем сегодня интересуются люди. Единый архитектурный стиль домов, огороженная территория, чистые аллеи, наличие воды, тепла и света… А еще чистый воздух и отсутствие пыли
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Экологическая безопасность и здоровье семьи приоритетны для жителей Новосибирска при покупке будущего жилья. В городской среде об этом можно только мечтать. ТЭЦ, заводы и котельные дымят каждый день, образуя вредную пелену смога.

Коттеджные поселки строятся за пределами городской черты либо как можно дальше от точек индустриальной инфраструктуры. Чистый атмосферный воздух - неотъемлемый атрибут коттеджного заселения.

А теперь давайте рассмотрим остальные преимущества коттеджного жилья. Для примера возьмем застройки компании «Березки».

Площадь заселения

В поселке Озерный на 25 гектарах живут 300 семей. В типовой городской застройке столько же человек ютятся на площади 1,1 гектара. Получается, что свободного места в 10 - 20 раз больше, чем в городе! Простор дает возможность свободно кататься на лыжах и сноубордах, велосипедах и коньках. Домашние животные гуляют на свободе, а не томятся в душной квартире. В поселке для каждого жителя предусмотрено парковочное место: проблем с брошенными на газонах и детских площадках машин нет.

Стоимость ниже, пространство больше

Стоимость квадратного метра жилья у компании «Березки» ниже, чем в новых городских многоэтажках. В планировках загородной недвижимости заложен простор для творчества. Владелец сам решает, где установить кухню, где будет зал, а где - спальня. В городских панельных квартирах планировка заранее определяется застройщиком и не предусматривает глобальных перестановок и изменений.

В большинстве коттеджных домов окна до потолка, предусмотрен гараж с переходом напрямую в дом, возможна установка камина. За окном расположен ухоженный преддомовой участок, на котором поместится детский городок, сад или бассейн.

Летом жители поселка перебираются на улицу, каждый день готовят барбекю, ходят друг к другу в гости, загорают; дети гуляют на свежем воздухе.

В квартире реализовать такую роскошь невозможно.

Продуманная инфраструктура

Поселки расположены близко к садам, школам, поликлиникам и магазинам. Вам не придется каждое утро и вечер стоять в пробке, чтобы отвезти ребенка на учебу или съездить в гипермаркет за продуктами.

Благоустроенная территория

К каждому поселку прикреплена управляющая компания, поддерживающая территорию в опрятном виде. Коммунальные службы вовремя чистят дороги, подстригают траву, убирают снег. Затраты на чистоту и благоустройство жилья сравнимы с городскими, но качество услуг на порядок выше.

Дополнительные парковочные места

Кроме гаражей и парковочных мест в некоторых планировках парковка предусмотрена вдоль дорог и в специально отведенных дополнительных карманах.

Убедитесь сами, посмотрев свежие предложения и планировки на сайте застройщика «Березки».

Основной сайт

http://berezki54.ru/

Тел. (383) 255-05-35

Актуальные предложения в поселке «Элитный»:

http://berezki54.ru/elite/elite-2-62-2/

http://berezki54.ru/elite/elite-2-27-4/

Актуальные предложения в поселке «Новолуговое»:

http://berezki54.ru/novolugovoe/novolugovoe-2-16-4/

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