Андрей Травников: «Зерном Новосибирская область будет обеспечена»

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-21T07:29:34+03:00

Глава региона провел встречу с прессой в новом официальном статусе губернатора и рассказал об итогах визита к президенту страны и текущей работе в аграрном секторе

Изменить размер текста: A A

После официального вступления в должность вновь избранные руководители регионов встретились с главой государства Владимиром Путиным. Поручение от президента получили все главы, в том числе и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

БЕЗ ПОПУЛИЗМА

- Общие установки от президента: не увлекаясь популизмом, приложить все усилия к исполнению тех обещаний и наказов, которые каждый из нас получил в ходе избирательной кампании, к реализации тех программ, с которыми мы шли на выборы, - передал главный посыл руководства страны Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что не считает проекты, поддержанные его сторонниками, предвыборными - это реальные проекты, которые необходимы региону и городу.

- Все проекты, которые мы обсуждали до 9 сентября, актуальны и сегодня, мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы претворить их в жизнь.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Поэтапная работа по основным проектам продолжается, это касается и проведения молодежного чемпионата по хоккею, и проекта «Академгородок 2.0», и транспортного каркаса агломерации, и многих других направлений. В это же время решаются текущие вопросы. Так, глава региона Андрей Травников подвел промежуточные итоги уборочной кампании. Введение режима ЧС в аграрном секторе из-за неблагоприятных погодных условий пока откладывается. На данный момент уборочная идет медленнее, чем в прошлом году. Пока скошено чуть больше 260 тысяч гектаров зерновых, это 18 процентов от плана. В прошлом году на ту же дату были обработаны площади в два раза больше. Но есть оптимистичная информация об общей урожайности, рассказывает губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

- У нас были большие опасения в связи с затянувшейся посевной, отставанием по гербицидной обработке посевов. Но на сегодня средняя урожайность зерновых и бобовых составляет 23 центнера с гектара. Это выше наших ожиданий и больше, чем в прошлом году. Отмечу, по итогам прошлого года средняя урожайность была чуть больше 20 центнеров с гектара. Мы с уверенностью можем сказать, что зерном Новосибирская область точно будет обеспечена. Валовой сбор составит более 2 миллионов тонн зерновых. Какой объем нам необходимо будет реализовать за пределы региона, мы сможем сказать после уборочной.

Ошибка из прошлого - нехватка зернохранилищ - новым руководством учтена. Регион готовится ко всем вариантам развития событий, в том числе и к большому урожаю. Губернатор Андрей Травников рассказал о принятых мерах:

- Первое, что мы сделали, чтобы не попасть в ограничения прошлого года, - освободили емкости элеваторов и хлебоприемных пунктов. На сегодня объем свободных мощностей в два раза больше, чем в прошлом году. Наши элеваторы и хлебоприемные пункты готовы принять более 700 тысяч тонн зерна, а этого достаточно для нормальной работы.

Параллельно в правительстве региона ведутся переговоры по обеспечению вагонами аграриев и по продлению льготных тарифов для транспортировки урожая. Решается вопрос новой компенсации расходов в связи с ростом цен на дизельное топливо. Первый транш по компенсациям успешно доведен до сельских хозяйств. Всего из областного и федерального бюджетов аграрии получили 2,7 миллиарда рублей.