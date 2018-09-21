2018-09-21T07:29:34+03:00
Общество

Андрей Травников: «Зерном Новосибирская область будет обеспечена»

Глава региона провел встречу с прессой в новом официальном статусе губернатора и рассказал об итогах визита к президенту страны и текущей работе в аграрном секторе
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Андрей Травников уверен, что зерна Новосибирской области хватит. Фото: правительство Новосибирской области.Андрей Травников уверен, что зерна Новосибирской области хватит. Фото: правительство Новосибирской области.
Изменить размер текста:

После официального вступления в должность вновь избранные руководители регионов встретились с главой государства Владимиром Путиным. Поручение от президента получили все главы, в том числе и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

БЕЗ ПОПУЛИЗМА

- Общие установки от президента: не увлекаясь популизмом, приложить все усилия к исполнению тех обещаний и наказов, которые каждый из нас получил в ходе избирательной кампании, к реализации тех программ, с которыми мы шли на выборы, - передал главный посыл руководства страны Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что не считает проекты, поддержанные его сторонниками, предвыборными - это реальные проекты, которые необходимы региону и городу.

- Все проекты, которые мы обсуждали до 9 сентября, актуальны и сегодня, мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы претворить их в жизнь.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Поэтапная работа по основным проектам продолжается, это касается и проведения молодежного чемпионата по хоккею, и проекта «Академгородок 2.0», и транспортного каркаса агломерации, и многих других направлений. В это же время решаются текущие вопросы. Так, глава региона Андрей Травников подвел промежуточные итоги уборочной кампании. Введение режима ЧС в аграрном секторе из-за неблагоприятных погодных условий пока откладывается. На данный момент уборочная идет медленнее, чем в прошлом году. Пока скошено чуть больше 260 тысяч гектаров зерновых, это 18 процентов от плана. В прошлом году на ту же дату были обработаны площади в два раза больше. Но есть оптимистичная информация об общей урожайности, рассказывает губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

- У нас были большие опасения в связи с затянувшейся посевной, отставанием по гербицидной обработке посевов. Но на сегодня средняя урожайность зерновых и бобовых составляет 23 центнера с гектара. Это выше наших ожиданий и больше, чем в прошлом году. Отмечу, по итогам прошлого года средняя урожайность была чуть больше 20 центнеров с гектара. Мы с уверенностью можем сказать, что зерном Новосибирская область точно будет обеспечена. Валовой сбор составит более 2 миллионов тонн зерновых. Какой объем нам необходимо будет реализовать за пределы региона, мы сможем сказать после уборочной.

Ошибка из прошлого - нехватка зернохранилищ - новым руководством учтена. Регион готовится ко всем вариантам развития событий, в том числе и к большому урожаю. Губернатор Андрей Травников рассказал о принятых мерах:

- Первое, что мы сделали, чтобы не попасть в ограничения прошлого года, - освободили емкости элеваторов и хлебоприемных пунктов. На сегодня объем свободных мощностей в два раза больше, чем в прошлом году. Наши элеваторы и хлебоприемные пункты готовы принять более 700 тысяч тонн зерна, а этого достаточно для нормальной работы.

Параллельно в правительстве региона ведутся переговоры по обеспечению вагонами аграриев и по продлению льготных тарифов для транспортировки урожая. Решается вопрос новой компенсации расходов в связи с ростом цен на дизельное топливо. Первый транш по компенсациям успешно доведен до сельских хозяйств. Всего из областного и федерального бюджетов аграрии получили 2,7 миллиарда рублей.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «КП» возбудили уголовное дело о гибели 15-летнего футболиста и взялись за аптечную наркомафию в Ростове
Центральный аппарат СК РФ заинтересовался аптечной наркомафией в Ростове-на-Дону, о которой «Комсомолка» рассказала в своем расследовании
Новости 24
600 тысяч рублей: работник института вынес золота стоимостью своей квартиры и попался
Новосибирск принимает «Эстафету поколений»: в Сибири пройдет форум для подростков и ветеранов
Смертельное ДТП: парень и девушка из «Тойоты» погибли в лобовом столкновении с «Крузером»
Не вздумайте это повторить: новосибирские блогеры подняли на дерево «Волгу»
«Трудности меня не сломают»: олимпийский чемпион Роман Власов оказался в больнице после операции
Погода в Новосибирске: 22 сентября день обещает быть жарким
Зашла красавицей — вышла чудовищем: сибирячка осталась почти без волос после похода в салон красоты
«Сама вспомнить не могу»: русская Барби призналась, почему никому не говорит о своем возрасте
Чихуа-хуа-оракул ошиблась только на две шайбы: «Сибирь» проиграла «Авангарду»
Родная команда на вражеском льду: что пишут об игре "Сибирь" - "Авангард" омские болельщики
«Выиграют – станцую со Злобным снеговиком!»: «Сибирь» начала игру с «Авангардом»
Новосибирцы смогут получить результаты исследований в поликлинике через интернет
Совушкам Сокур и Утя нужна помощь: новосибирские волонтеры выхаживают пернатых со сломанными крыльями
Все классно, кроме целлюлита: сибирячка показала тверк на парковке в Москве
Все на прививку от гриппа: в Новосибирской области планируют вакцинировать 1,4 миллиона человек
Растяни меха: в Новосибирске продают редкий баян по цене автомобиля
Живого места не осталось: «Тойоту» уничтожило в аварии в «Ниссаном»
Сообразительные пловцы: выдры в зоопарке проходят «квесты» и получают за это рыбку
Наглость ценой в 50 тысяч: коллекторы требовали с сибирячки деньги за несуществующий долг
Из кофейни — на кладбище: новосибирец украл лавочку на Вокзальной магистрали