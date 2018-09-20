Третья игра с новым тренером «Сибири»: чихуа-хуа-оракул ставит на победу «Авангарда»

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-20T11:48:42+03:00

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Этот сезон хоккейный клуб «Сибирь» начал из рук вон плохо. На данный момент уже восемь поражений в матчах КХЛ. Недовольство руководства клуба, разочарование болельщиков и даже критика со стороны главы региона - многие как катком проехались и по команде, и по клубу. И сегодня перед матчем с омским «Авангардом» страсти накалились до предела. Мы вместе с экспертами попытались понять, спасет ли новый тренер команду от стремительного пике, и предложили слушателям Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» сделать прогноз на игру.

«В КОМАНДЕ ЗАВЕЛИСЬ... «ПАССАЖИРЫ»

Шестой матч с нижнекамским «Нефтехимиком» стал для «Сибири» переломным. Стало однозначно понятно, что проигрыш превратился в некую тенденцию. Со знаком минус. На тот момент главный тренер команды Владимир Юрзинов ситуацию комментировал достаточно жестко.

- В каждом матче пять-шесть человек допускают одни и те же ошибки. Некоторые пашут, а некоторые - просто «пассажиры». Заменить их нам некем. В составе даже лавки нет. Нам нужно укреплять линию обороны и линию атаки. Равнодушных быть не должно, - говорил Владимир Юрзинов и при этом добавлял: - Идиотские индивидуальные ошибки нас хоронят. Для уровня КХЛ они недопустимы. Мы будем убирать бесхарактерных игроков.

Но в итоге убрали не игроков, а главного тренера. Клуб официально расторг с ним контракт и даже не стал скрывать причину.

- В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона 2018/19 года принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым, - говорится в официальном сообщении.

Место главного тренера занял профессионал из Белоруссии Александр Андриевский. Постоянный эксперт КХЛ, обозреватель Чемпионат.com Максим Замятин оценил подобные кадровые решения положительно:

- Отставка тренера - это всегда огромное событие для команды. Приход Андриевского должен внести свой положительный момент, но не сразу. Судя по всему, причины неудачи «Сибири» заложены достаточно глубоко. Они находятся глубже, чем просто фигура одного человека, пусть даже это и главный тренер. За такой короткий срок серьезно что-то изменить Андриевскому будет достаточно трудно.

Новым тренером "Сибири" стал белорусский специалист Александр Андриевский. Фото: ХК «Сибирь».

«ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ПРОСЕДАЕМ»

На следующий день после назначения Александра Андриевского клуб расстался с несколькими игроками. Контракты были расторгнуты с защитником Александром Макаровым и с нападающим Андреем Сигаревым. А тренерский штаб дополнил Максим Спиридонов, который в КХЛ и Суперлиге провел 493 матча и набрал в общей сложности 269 очков.

К сожалению, очередной матч «Сибирь» проиграла «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Тогда же Александр Андриевский дал команде первую оценку.

- Смотрим вперед с оптимизмом, - отметил главный тренер. - Ситуация нелегкая, что тут говорить. Поражения - это огромный психологический груз. Но я думаю, что мы преодолеем эти трудности. Было видно, что во время игры проседали, а это зависит от физического состояния команды.

После восьмого проигрыша - в Уфе команде «Салават Юлаев» - свое отношение к игре «Сибири» высказал даже губернатор региона, который сказал, что этот сезон начат отвратительно.

- Это видно и по результатам, и по характеру игры. Поэтому руководством клуба было принято решение о замене главного тренера. Конечно, задача остается прежней - выровнять игру и выйти на результаты. До плей-офф еще много игр, и есть возможность выправить ситуацию. Прошлый сезон показал, что команду можно настроить. Команда может играть на выигрыш, - отметил Андрей Травников. - По поводу игры с «Авангардом» могу сказать, что это, конечно, принципиальный матч. Соседи - наши давние соперники, и именно из-за проигрыша омской команде «Сибирь» не вошла в плей-офф в прошлом сезоне. С этой точки зрения матч будет очень принципиальный.

В том, что матч с «Авангардом» крайне принципиален, уверены и эксперты.

- Должна произойти встряска. Я почитал комментарии некоторых известных людей. Например, бывший хоккеист Кожевников сказал, что для «Сибири» сезон потерян и вся команда - «пешеходы». Но я думаю, нам остается терпеть и ждать. И что-нибудь тренер и команда придумают. Я лично продолжаю верить. Понятно, что тяжело вылезти. У нас почти полгода на спасение - думаю, этой возможностью мы воспользуемся, - отметил комментатор канала ОТС Михаил Дорошенко.

Победа команды была бы сейчас очень кстати.

- Еще одно поражение не добавит оптимизма, но по крайней мере не станет чем-то из ряда вон выходящим. А вот победа может стать той точкой, от которой можно будет оттолкнуться, - убежден постоянный эксперт КХЛ обозреватель Чемпионат.com Максим Замятин. - Именно победа над «Авангардом» может помочь.

Владимир Юрзинов был уволен с поста главного тренера после шестого проигрыша. Фото: ХК «Сибирь».

«ЧИМА ОДНОЗНАЧНО ПРЕДСКАЗАЛА - ПРОИГРАЕМ»

Своими прогнозами и мнениями об игре «Сибири» поделились и слушатели Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

- Будет 3:1, наши продуют. Будет девятое поражение «Сибири», - высказался слушатель.

- Я думаю, эта серия поражений должна закончиться. 3:1 в пользу «Сибири»! - убежден Эльсивар.

- Авангард победит со счетом 2:1. Вы говорите, что «Сибири» сейчас сложно, а я считаю, что омскому «Авангарду» сложнее. В августе этого года была в Омске - и только я ступила на перрон, буквально все люди вокруг говорили: «Вы знаете, мы остались без арены». Там ее построили на болоте, и она простояла только 10 лет. Омичам теперь негде смотреть хоккей. Новосибирцам не хватает такой любви и уважения к команде, как есть у омичей к своей, - высказала свою точку зрения Елена. - Проиграет «Сибирь» со счетом 2:5. Счастье будет, если останется в КХЛ. Какое уважение к команде может быть? Там три-четыре человека из Новосибирска, все остальные приезжие. Патриотов в команде нет.

- Будет 3:3, и в овертайме «Сибирь» выиграет, - уверен Александр.

- Наши проиграют со счетом 5:1. Это даже не мое мнение, а моей собаки - чихуа-хуа Чимы. Она предсказала такой исход игры. Я бросила 10 бумажек с цифрами, и она принесла две из них. Первая означала количество шайб, которые забьет «Авангард», а вторая - «Сибирь». Получились те самые 5:1. Но я все равно буду болеть за «Сибирь», - рассказала о своем необычном питомце Людмила Семеновна.

- Когда-то «Сибирь» должна победить, и почему бы этому не случиться сегодня? Рискну предположить - 3:2 в нашу пользу, возможно даже не в основное время. Пора выигрывать, - рассуждает еще один радиослушатель Александр.

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