Выставка «СтройГород Новосибирск» представит свыше 40 застройщиков

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-20T10:25:08+03:00

Чего ожидать от ежегодной выставки новостроек Новосибирска и как на нее попасть

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За последние пять лет Новосибирск обзавелся сотней новостроек с новым форматом жилья. Конкуренция на рынке недвижимости подстегивает застройщиков прислушиваться к мнению потребителей. Поэтому с каждым годом появляются новые варианты планировок: многоуровневые квартиры, дома с фитнес-залом на первом этаже и даже зимние сады.

Как покупателю выбрать подходящую квартиру?

Проверенным новосибирцами способом остается выставка недвижимости «СтройГород Новосибирск». За один день, проведенный на мероприятии, люди знакомятся с готовыми к заселению жилыми комплексами и коттеджными поселками города. Специалисты недвижимости ответят в том числе и на каверзные вопросы: какого качества использовался кирпич, какой дизайн для подъездов придумал застройщик и так далее. При желании посетителям устроят экскурсию на понравившийся объект, чтобы они смогли посмотреть на квартиру или дом лично.

На выставку приедут крупнейшие банки страны и агентства недвижимости. Посетители выставки смогут оформить ипотеку на приглянувшийся объект, не покидая мероприятие. Специалисты советуют приходить на выставку «СтройГород Новосибирск» с паспортом и копией необходимых документов, чтобы можно было сразу же подать заявку.

Также на мероприятии помогут решить вопрос, волнующий собственников вторичного жилья: как выгодно и быстро продать «вторичку»? Представители ведущих агентств недвижимости рассмотрят предложения о продаже старой квартиры и помогут с оформлением в новостройке.

Как попасть на выставку

Зарегистрироваться бесплатно на выставку можно на сайте http://beevent.ru/stroygorod. Предъявите на входе распечатанный билет и участвуйте в розыгрыше призов от организаторов и резидентов мероприятия!

Адрес мероприятия

Выставка «СтройГород Новосибирск» будет работать в течение одного дня - 20 октября с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Восход, 1 (ГПНТБ СО РАН).