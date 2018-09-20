«Балтика» и Mitsubishi Electric реализовали в Новосибирске проект по повышению энергоэффективности производства
Эксперты из Японии и российского представительства компании – ООО «Мицубиси электрик (РУС)» ознакомились с результатами реализации проекта по повышению энергоэффективности завода.
Японские партнеры уделили внимание всем деталям работы.
Проект включал внедрение высокотехнологичных решений, которые позволяют значительно сэкономить электроэнергию в ходе подготовки ПЭТ-тары для налива продукции и других производственных процессов.
Специалисты Mitsubishi Electric оценивают результаты проекта.
Mitsubishi Electric — мировой лидер в области разработки и производства электротехнического оборудования и средств промышленной автоматизации. Для «Балтики» партнёрство с такими профессионалами – один из факторов поддержки качества выпускаемой продукции, ведь это понятие включает в себя не только высочайшее качество пива, но и безукоризненную организацию всех технологических процессов.
Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»