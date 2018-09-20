2018-09-20T10:23:56+03:00
Экономика

«Балтика» и Mitsubishi Electric реализовали в Новосибирске проект по повышению энергоэффективности производства

18 сентября пивоварню «Балтика-Новосибирск» посетила делегация Mitsubishi Electric
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Главный энергетик Владимир Захаров рассказывает о работе установленного оборудования.Главный энергетик Владимир Захаров рассказывает о работе установленного оборудования.
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Эксперты из Японии и российского представительства компании – ООО «Мицубиси электрик (РУС)» ознакомились с результатами реализации проекта по повышению энергоэффективности завода.

Японские партнеры уделили внимание всем деталям работы.

Японские партнеры уделили внимание всем деталям работы.

Проект включал внедрение высокотехнологичных решений, которые позволяют значительно сэкономить электроэнергию в ходе подготовки ПЭТ-тары для налива продукции и других производственных процессов.

Специалисты Mitsubishi Electric оценивают результаты проекта.

Специалисты Mitsubishi Electric оценивают результаты проекта.

Mitsubishi Electric — мировой лидер в области разработки и производства электротехнического оборудования и средств промышленной автоматизации. Для «Балтики» партнёрство с такими профессионалами – один из факторов поддержки качества выпускаемой продукции, ведь это понятие включает в себя не только высочайшее качество пива, но и безукоризненную организацию всех технологических процессов.

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