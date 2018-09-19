Школьные инновации в Новосибирске: детский технопарк поможет подросткам определиться с будущей профессией

19 Сент. 19:52 2018-09-20T10:26:20+03:00

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В этом году в Новосибирской области были открыты четыре новые школы, еще две были капитально отремонтированы к началу учебного года. По поручению главы региона Андрея Травникова особое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры в тех районах, где идет активная застройка. Новые районы должны прирастать не только домами, но и детскими садами, школами, иначе у жителей возникнут неудобства и справедливые вопросы. Параллельно с этим сейчас происходит целый ряд изменений в сфере образования. Это комплексные решения, которые охватывают систему от детского сада до колледжей. Так в чем же их суть?

КУРС НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ

Мы помним, как в Советском Союзе работала система учебно-производственных комбинатов. В 1990-е годы она была разрушена - в результате мы получили сложнейшие проблемы. Как молодым людям определиться с выбором, когда вот-вот начнется взрослая жизнь? Сейчас в регионе начали заново работать в этом направлении. Об этом и рассказал исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук:

- Новый подход связан с реализацией национального проекта «Образование» - на него ориентируются наши региональные проекты, среди которых можно отметить создание в 2018/19 учебном году детского технопарка «Кванториум», центра по работе с одаренными детьми, ресурсных центров дополнительного образования. В школах развивается робототехника, на новый уровень выходит преподавание экономики, в начальной школе внедряется конструирование.

Что касается «Кванториума», в нем акцент ставится на естественнонаучных и технических направлениях, количество обучающихся ежегодно будет составлять около 800 человек. В центре по работе с одаренными детьми идет упор на создание условий для развития юных талантов. В 2019 году количество детей, обучающихся в центре, составит 600 человек, в 2020 году - 750. Уже несколько десятков школ в регионе активно развивают направление профориентации, что тоже дает положительную динамику.

Кардинально меняется воспитательная работа в школе. Появляются новые инструменты по формированию детей, в том числе - служба по урегулированию конфликтов, активно вводится самоуправление. Многие слышали о российском движении школьников - его называют новой пионерией. Конечно, это движение не столь глобально, но в Новосибирской области в него вовлечена почти половина школ, насчитывается около 6 тысяч активистов, еще 25 тысяч задействованы тем или иным образом. Ребята сами проектируют свою деятельность, занимаются самоуправлением, что в итоге дает абсолютно иной уровень ответственности.

КОЛЛЕДЖИ - ЭТО ПРЕСТИЖНО

Все чаще после 9-го класса школьники идут учиться в средние профессиональные образовательные учреждения. В обществе наконец-то появилось понимание, что колледж - это отличная ступень для старта. Конечно, подобные учебные заведения за это время существенно приросли и материально-технической базой, и репутацией.

- Мы совершенствуем систему среднего профессионального образования, уже поставили задачу - создание центра опережающей профессиональной подготовки. Это нужно, чтобы готовить кадры, которые потом будут учить студентов колледжей по программе WorldSkills и Топ-50. Речь идет о профессиях будущего. Важно, чтобы преподавательский состав мог постоянно повышать квалификацию, - подчеркнул Сергей Федорчук.

Новосибирская область активно участвует в программе WorldSkills, наши студенты регулярно побеждают на федеральных соревнованиях и даже выезжают на мировые чемпионаты рабочих профессий. Победы и участие в таких состязаниях позволяют будущим специалистам работать по международным стандартам.