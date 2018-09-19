Андрей Травников: «Новосибирская область стала родным домом»

19 Сент. 19:55 2018-09-20T10:23:56+03:00

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В Новосибирском государственном концертном зале имени А. М. Каца прошло торжественное мероприятие. Глава региона Андрей Травников, в должности которого ранее была оговорка врио, официально стал губернатором Новосибирской области.

КЛЯТВА ГУБЕРНАТОРА

На торжественную церемонию приехали первые лица районов, депутаты Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области, лидеры общественного мнения, люди из мира культуры и науки - зал полон. Церемония началась с торжественного внесения флага Российской Федерации и флага Новосибирской области.

Первой на сцену пригласили председателя региональной избирательной комиссии Ольгу Благо:

- Постановлением избирательной комиссии Новосибирской области от 11 сентября 2018 выборы признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность губернатора Новосибирской области признан Андрей Александрович Травников, набравший 64,52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Постановление опубликовано 12 сентября 2018 года и вступило в законную силу.

После этого Ольга Благо под аплодисменты вручила Андрею Александровичу удостоверение губернатора. Не менее торжественный момент церемонии - принесение присяги. Возможно, многие не знают, но по уставу региона, а именно в соответствии с его 28-й статьей, губернатор считается вступившим в должность с момента произнесения присяги.

- Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новосибирской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской федерации, федеральные законы, устав и законы Новосибирской области. Отстаивать интересы Новосибирской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Верно служить народу и Конституции Российской федерации во имя процветания Новосибирской области и благополучия ее населения, - произнес губернатор, положа руку на Устав Новосибирской области.

ПРИЛОЖУ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ВАШЕ ДОВЕРИЕ

Андрей Травников обратился ко всем жителям области не просто со словами благодарности - он напомнил о задачах, которые обозначил в самом начале своего пути в должности главы региона:

- Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие. Буду работать с полной отдачей сил и как губернатор, и как человек, для которого Новосибирская область стала родным домом. У нашего региона огромный потенциал, есть все возможности для прорывного развития. Новосибирская область должна стать одним из ведущих российских регионов. В этом цель и стратегии «Сибирское лидерство», с которой я шел на выборы. Я в полной мере осознаю, что многое еще предстоит сделать. Добиться прорыва, прочно утвердиться среди лидеров технологического развития можно, только объединив усилия всех жителей региона.

После официальной части церемонии в беседе с прессой Андрей Травников рассказал о первых решениях, которые будут приняты им в качестве губернатора. В частности, речь пошла о кадровых решениях. Конкретных фамилий и анонсов Андрей Александрович давать не стал, упомянул лишь, что некоторые решения будут отложены, другие могут быть приняты в течение месяца.

На вопрос о том, какие основные задачи руководитель планирует поставить перед правительством, Андрей Травников ответил:

- Занимать лидирующие позиции. Причем под лидирующими позициями мы понимаем не просто набор целевых показателей, таких как ВРП или доходы на душу населения. Мы должны занимать лидирующее позиции по каждому направлению. Например, если президентом поставлена задача, чтобы система образования в Российской Федерации вошла в десятку лучших в мире, то, соответственно, наша система образования должна стать лучшей в России.

В ближайшее время правительство региона во главе с губернатором продолжит работу над масштабными задачами - проведение на высоком уровне молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, реализация проекта «Академгородок 2.0», формирование транспортного каркаса Новосибирской агломерации, который включает такие объекты, как Восточный обход и Юго-Западный транзит.

В работе также программы по строительству служебного жилья в районах Новосибирской области, по льготной ипотеке. Портфель проектов продолжает формироваться с учетом пожеланий жителей региона и Стратегии социально-экономического развития региона «Сибирской лидерство», напомнил Андрей Травников. В ближайшее время в новостной повестке на первый план выйдет формирование бюджета на 2019-й и плановые периоды 2020 и 2021 года - в основе работы над финансовыми документами будет лежать как раз обозначенная стратегия.

ПРОЕКТЫ

Молодежный чемпионат мира по хоккею - 2023

Для проведения спортивных состязаний в Новосибирске будет построена новая многофункциональная ледовая арена. Начало строительства запланировано на 2019 год. Монтаж Ледового дворца на левом берегу Оби займет четыре года. Также в рамках проекта готовится запуск станции метро «Спортивная», которую планируют открыть в апреле 2022 года.

По предварительной оценке, инвестиции в объекты инфраструктуры составят порядка 6 - 6,2 миллиарда рублей. Новый Дворец спорта по плану проектировщиков будет вмещать три арены - это большая арена на 10 500 мест, малая тренировочная арена на 200 мест и универсальный игровой зал.

«Академгородок 2.0»

В Новосибирской области готовится к реализации пилотная типовая модель эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала. Она будет построена на базе новосибирского Академгородка, рабочего поселка Краснообска и наукограда Кольцово. В основе модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим Технопарк новосибирского Академгородка и Биотехнопарк наукограда Кольцово, предприятиями и образовательными учреждениями нашего региона. Проект носит рабочее название «Академгородок 2.0» и поддержан президентом страны.

Транспортный каркас агломерации

Транспортных каркас - это целая система, объединяющая несколько проектов. Главные из объектов:

- Восточный обход. Это автодорога протяженностью 80 километров в объезд города Новосибирска с развязками и мостами, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М52 «Чуйский тракт». Задача Восточного обхода - разгрузить южный и восточный въезды в областной центр и освободить городские магистрали от транзитного транспорта.

- Юго-Западный транзит. Он призван уменьшить интенсивность движения на дорогах Новосибирска и освободить город от пробок. По изначальному проекту трасса должна пройти от автодороги К17р в створе поймы реки Тулы до пересечения с железной дорогой, далее, минуя улично-дорожную сеть Новосибирска, она примкнет к третьему мостовому переходу через реку Обь. На правом берегу трасса Юго-Западного транзита пересечет улицы Большевистскую и Кирова и выйдет на Восточный обход города Новосибирска.

- Проект «Городская электричка». Рассчитан на 2019 - 2020 годы. По плану предполагается одновременно запустить остановочные платформы Клещиха, Чемская, Нордмолл и Чистая Слобода. Маршруты городского общественного транспорта будут стыковаться с пригородными железнодорожными маршрутами «Городской электрички».