Свадьба на миллион: молодожены дали клятву верности в старинном замке XIII века

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-19T18:37:30+03:00

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Совсем недавно фотограф из Новосибирска Антон Уницын приехал из Исландии, где снимал очень необычную свадьбу фанатов «Игры престолов», как вновь удивил подписчиков красивыми снимками. В этот раз из Специи - небольшого городка в Италии, который уютно расположился среди гор на берегу Лигурийского моря.

Артем и Римма Богдановы несколько лет назад решили найти компромисс, который в итоге и определил, где они сыграют свадьбу. Он любит горы, она - воду. Такое идеальное сочетание влюбленные нашли в Италии.

- Мы были на работе - снимали автомобили на мраморных карьерах в Италии - и решили забронировать гостиницу в максимально красивом месте - в городке Специя, - рассказывает Римма. - Как только мы приехали, то поняли, что это то самое место, где мы будем расписываться.

Артем любит горы, а Римма - воду. Все это есть в Специи. Фото: Антон УНИЦЫН.

Когда девушка сказала Артему заветное да, парочка отправилась в Специю вновь.

- Пришлось лететь за несколько месяцев до свадьбы, чтобы собрать все нужные бумажки и подать их в местную коммуну, - вспоминает Римма. - Нам очень повезло. Мы все успели сделать ровно за один день, хотя многие зависают дня на три-четыре. Секрет в том, чтобы максимально правильно собрать документы. Каждая коммуна требует свой пакет документов. А коммуна города Специя потребовала только заграничные паспорта и Nulla Osta (документ, подтверждающий, что нет препятствий для вступления в брак).

Артема и Римму официально поженили в старинном замке. Фото: Антон УНИЦЫН.

Расписываться решили в замке Сан-Джорджо. Величественная крепость была построена еще в 1262 году и с тех пор пережила несколько реконструкций, но своего очарования не потеряла. На свадьбу приехали 23 гостя, среди них переводчик, свидетели с итальянским гражданством и два представителя коммуны.

- Если вы официально хотите поставить штампик, то пригласить их вы обязаны. Если вас устроит бутафория - нет. Мы за настоящие эмоции, - улыбается Римма.

Кататься по городу отправились в маленькой машинке. Фото: Антон УНИЦЫН.

Организацией праздника Римма занималась сама.

- От организатора мы намеренно отказались, потому что хотели сделать максимально душевное мероприятие. Организатор - это как дизайнерская квартира. Красиво! Грандиозно! Но жить там не хочется. Неуютно, - признается Римма.

В день свадьбы на улице было +32! Фото: Антон УНИЦЫН.

Молодожены вдоволь накатались по старинному городку. Они арендовали для фотосессии легендарный «Фиат 500» с водителем.

- Италия как нельзя лучше подходит именно этой паре. Римма и Артем - очень теплые, душевные ребята, - говорит фотограф Антон Уницын. - В день свадьбы на улице было +32, поэтому возвращение на родину для меня было достаточно контрастным. Трудности в работе были связаны разве что с дефицитом времени. Мне почти сразу пришлось возвращаться назад. Немного жаль, конечно. Я бы с удовольствием провел там еще недельку! Еще было непросто соблюсти сроки выдачи фотографий, но они были готовы уже через пару часов после банкета.

Замок Сан-Джорджо был построен еще в XIII веке!. Фото: Антон УНИЦЫН.

Когда супруги вернутся в Россию - понесут документы в загс.

- Нам выдали свадебный сертификат, переведенный на несколько языков. Чтобы легализовать его в России, нужно просто принести его в наш загс. Нам дадут еще одну бумажку, поставят печать в паспорт РФ и напишут место росписи: Италия, город Специя, - объяснила невеста.

СПРАВКА «КП»

Во сколько обошлась свадьба Артема и Риммы?

Полный образ жениха и невесты - 120 тысяч рублей

Поездка на подачу документов (самолет, машина напрокат, гостиницы, еда, налоги) - 100 тысяч рублей

Гостиница для всех гостей - 320 тысяч рублей

Еда на все дни (ужин до мероприятия, фуршет на весь день, ужин в день мероприятия) - 100 тысяч рублей

Декор - 10 тысяч рублей

9 букетов из сухоцветов - 12 тысяч рублей

Дорога до Италии с гостиницами - 90 тысяч рублей

Аренда машин (с бензином) - 80 тысяч рублей

Аренда замка для выездной регистрации - 38 тысяч рублей

Мейкап (проживание мастера, питание, работа, перелет, багаж) - 27 тысяч рублей

Неучтенные расходы - около 100 тысяч рублей

Итого: около 1 миллиона рублей