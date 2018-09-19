Свадьба на миллион: молодожены дали клятву верности в старинном замке XIII века
Совсем недавно фотограф из Новосибирска Антон Уницын приехал из Исландии, где снимал очень необычную свадьбу фанатов «Игры престолов», как вновь удивил подписчиков красивыми снимками. В этот раз из Специи - небольшого городка в Италии, который уютно расположился среди гор на берегу Лигурийского моря.
Артем и Римма Богдановы несколько лет назад решили найти компромисс, который в итоге и определил, где они сыграют свадьбу. Он любит горы, она - воду. Такое идеальное сочетание влюбленные нашли в Италии.
- Мы были на работе - снимали автомобили на мраморных карьерах в Италии - и решили забронировать гостиницу в максимально красивом месте - в городке Специя, - рассказывает Римма. - Как только мы приехали, то поняли, что это то самое место, где мы будем расписываться.
Артем любит горы, а Римма - воду. Все это есть в Специи. Фото: Антон УНИЦЫН.
Когда девушка сказала Артему заветное да, парочка отправилась в Специю вновь.
- Пришлось лететь за несколько месяцев до свадьбы, чтобы собрать все нужные бумажки и подать их в местную коммуну, - вспоминает Римма. - Нам очень повезло. Мы все успели сделать ровно за один день, хотя многие зависают дня на три-четыре. Секрет в том, чтобы максимально правильно собрать документы. Каждая коммуна требует свой пакет документов. А коммуна города Специя потребовала только заграничные паспорта и Nulla Osta (документ, подтверждающий, что нет препятствий для вступления в брак).
Артема и Римму официально поженили в старинном замке. Фото: Антон УНИЦЫН.
Расписываться решили в замке Сан-Джорджо. Величественная крепость была построена еще в 1262 году и с тех пор пережила несколько реконструкций, но своего очарования не потеряла. На свадьбу приехали 23 гостя, среди них переводчик, свидетели с итальянским гражданством и два представителя коммуны.
- Если вы официально хотите поставить штампик, то пригласить их вы обязаны. Если вас устроит бутафория - нет. Мы за настоящие эмоции, - улыбается Римма.
Кататься по городу отправились в маленькой машинке. Фото: Антон УНИЦЫН.
Организацией праздника Римма занималась сама.
- От организатора мы намеренно отказались, потому что хотели сделать максимально душевное мероприятие. Организатор - это как дизайнерская квартира. Красиво! Грандиозно! Но жить там не хочется. Неуютно, - признается Римма.
В день свадьбы на улице было +32! Фото: Антон УНИЦЫН.
Молодожены вдоволь накатались по старинному городку. Они арендовали для фотосессии легендарный «Фиат 500» с водителем.
- Италия как нельзя лучше подходит именно этой паре. Римма и Артем - очень теплые, душевные ребята, - говорит фотограф Антон Уницын. - В день свадьбы на улице было +32, поэтому возвращение на родину для меня было достаточно контрастным. Трудности в работе были связаны разве что с дефицитом времени. Мне почти сразу пришлось возвращаться назад. Немного жаль, конечно. Я бы с удовольствием провел там еще недельку! Еще было непросто соблюсти сроки выдачи фотографий, но они были готовы уже через пару часов после банкета.
Замок Сан-Джорджо был построен еще в XIII веке!. Фото: Антон УНИЦЫН.
Когда супруги вернутся в Россию - понесут документы в загс.
- Нам выдали свадебный сертификат, переведенный на несколько языков. Чтобы легализовать его в России, нужно просто принести его в наш загс. Нам дадут еще одну бумажку, поставят печать в паспорт РФ и напишут место росписи: Италия, город Специя, - объяснила невеста.
СПРАВКА «КП»
Во сколько обошлась свадьба Артема и Риммы?
Полный образ жениха и невесты - 120 тысяч рублей
Поездка на подачу документов (самолет, машина напрокат, гостиницы, еда, налоги) - 100 тысяч рублей
Гостиница для всех гостей - 320 тысяч рублей
Еда на все дни (ужин до мероприятия, фуршет на весь день, ужин в день мероприятия) - 100 тысяч рублей
Декор - 10 тысяч рублей
9 букетов из сухоцветов - 12 тысяч рублей
Дорога до Италии с гостиницами - 90 тысяч рублей
Аренда машин (с бензином) - 80 тысяч рублей
Аренда замка для выездной регистрации - 38 тысяч рублей
Мейкап (проживание мастера, питание, работа, перелет, багаж) - 27 тысяч рублей
Неучтенные расходы - около 100 тысяч рублей
Итого: около 1 миллиона рублей