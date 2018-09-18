2018-09-18T20:15:13+03:00
Происшествия

Осужденный коммунальщик - о смерти детей в Колывани: «Нам не выделялись материалы: что нашел, тем и огородил яму»

Денис Титенко, мастер участка, на котором утонули дети, дал интервью «Комсомольской правде»
Екатерина КОМЯКОВА
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Денис Титенко считает, что в случившейся трагедии его вины нет, но для него самого это шрам на всю жизнь. Фото: соцсети.Денис Титенко считает, что в случившейся трагедии его вины нет, но для него самого это шрам на всю жизнь. Фото: соцсети.
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17 сентября Колыванский районный суд вынес решение по делу двоих коммунальщиков. Именно их признали виновными в смерти двух братьев Кузьминых: 6-летнего Кости и 11-летнего Коли. Ребята шли через парк, провалились в котлован с водой и утонули. Директор МУП Андрей Терентьев получил 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мастер участка Денис Титенко - 3 года колонии-поселения.

Мы связались с семьями осужденных, чтобы понять, насколько они сами чувствуют вину. Семья Терентьева от комментариев отказалась. Денис Титенко согласился поговорить.

- Денис Владимирович, родственники погибших детей говорят, что вы были не совсем искренни в своих извинениях. Скажите, насколько виновным себя считаете?

- Им показалось, что я был неискренен. Я искренне просил прощения.

- Адвокат матери детей пояснил, что вы в какой-то части не признаете свою вину. В чем именно не считаете себя виновным?

В этой яме погибли дети Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В этой яме погибли детиФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Не я же был директором на этой яме… Нам не выделялись ни материалы, ничего… Поэтому что нашел, тем и огородил (имеет в виду ненадлежащее

ограждение. - Прим. ред.).

- На какое наказание надеялись?

- Надеялся, что поменьше дадут. Может быть, условно.

- Муки совести испытываете? Что-то тревожит вас?

- Конечно тревожит, как и любого человека. Любой будет переживать. Это шрам уже на всю жизнь.

- Как супруга восприняла судебное решение? В колонии-поселении можно же и с женой жить. Кроме того, колония находится не так далеко от вашего дома. Вы еще не думали, как решите этот вопрос?

Мама погибших детей уверена, что приговор слишком мягкий. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Мама погибших детей уверена, что приговор слишком мягкий.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Я не знаю, как жить будем. Колония-поселение у нас в Колывани, скорее всего. Жена до сих пор в истерике. Остаться с тремя несовершеннолетними детьми на руках, это тоже ведь… И платить надо за все на свете: и за учебу сына, и за садик, и вообще за содержание. Одной-то сейчас тяжело будет.

Людмила Кузьмина, мама погибших детей, считает наказание, вынесенное судом, слишком мягким. Она приняла раскаяния Андрея Терентьева, но извинения Дениса Титенко посчитала неискренними. В скором времени Людмила вместе с адвокатом собирается подать апелляцию. Она еще не определилась, будет просить пересмотра наказания для одного или для обоих виновников трагедии.

В Колывани в яме утонули дети.Вадим АЛЕКСЕЕВ

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