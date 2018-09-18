2018-09-18T10:31:18+03:00
Общество

Новосибирцы выбирают цвет настроения - синий

Эксперты МТС выяснили, какие расцветки смартфонов пользуются популярностью у новосибирцев
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В качестве одной из причин взрывного роста интереса к этой расцветке стало появление на рынке новых моделей бренда Honor.В качестве одной из причин взрывного роста интереса к этой расцветке стало появление на рынке новых моделей бренда Honor.
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На пике спроса – устройства синего цвета: продажи смартфонов этого цвета в Новосибирске с начала 2018 года выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом. Таким образом синий – это новый черный.

Эксперты МТС объясняют это ростом платежеспособной молодой аудитории: вчерашним подросткам, которые сегодня могут позволить себе самостоятельно выбрать и приобрести смартфон, ментально ближе более яркие и демократичные расцветки. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 16,5%.

. Фото: Предоставлено рекламодателем

.Фото: Предоставлено рекламодателем

В качестве одной из причин взрывного роста интереса к этой расцветке стало появление на рынке новых моделей бренда Honor, таких как Honor 10 и Honor 9 Lite. Также отмечается рост продаж розовых и красных гаджетов – в 2,6 раза в 1,4 раза соответственно. Спрос на аппараты белого цвета упал на 63 процента.

Несмотря на впечатляющий рост разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в количественном выражении в период январь-сентябрь 2018 года остаются устройства черного и серого цветов – их выбирает каждый второй покупатель в МТС в Новосибирске. На втором месте разместились золотые смартфоны – в таком цветовом исполнении приобретают каждый пятый гаджет, однако их доля по сравнению с подобным периодом прошлого года сократилась на 20 процентов.

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