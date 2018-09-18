2018-09-18T07:09:10+03:00
Общество

Самые прозрачные выборы прошли в Сибири

«Ростелеком» организовал больше трех с половиной тысяч комплексов видеонаблюдения
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«Ростелеком» в Сибири успешно завершил работу по проекту «Единый день голосования-2018».«Ростелеком» в Сибири успешно завершил работу по проекту «Единый день голосования-2018».
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В одиннадцати субъектах Сибирского федерального округа действовало самое большое в стране количество систем видеонаблюдения. Камерами были оснащены 3511 помещений территориальных и участковых избирательных комиссий (ТИК и УИК). Для сравнения в Центральном федеральном округе 9 сентября работало 3440комплексов видеонаблюдения.

Три сибирских региона – Новосибирская область, Красноярский край и Алтайский край – стали лидерами в России по количеству избирательных участков для голосования, оснащенных системами видеонаблюдения – 910, 829 и 815 соответственно. Новосибирскую область опередил лишь Московский регион, где камеры в режиме онлайн работали на 2243 территориальных и участковых избирательных комиссиях.

Также «Ростелеком» в рамках госконтракта обеспечивал онлайн-трансляцию в центр обработки данных и на портал nashvybor2018.ru в Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской и Кемеровской областях, Республиках Хакасия и Бурятия. Видеокамеры на 376 участках в трех регионах работали в записи: в Омской области – 200, в Томской области – 92 и Красноярском крае – 84.

В Сибири мы выполнили самый большой объем работы. Выборы разного уровня проходили в одиннадцати регионах, во всех было организовано видеонаблюдение. Причем в режиме офлайн работали всего одиннадцать процентов от общего числа установленных камер, – отметил заместитель директора макрорегионального филиала – технический директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.

Всего «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в режимах онлайн/офлайн в 39 регионах на 11 381 УИК Российской Федерации.

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