«Да это курорт!»: коммунальщики, виновные в гибели детей в Колывани, смогут отбывать наказание вместе с женами

СЕГОДНЯ 20:40 2018-09-16T21:27:23+03:00

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Четыре года – одному, три с половиной – второму. Такие наказания колыванским коммунальщикам предложил государственный обвинитель.

Напомним, двое подсудимых виновны в том, что после ремонта оставили неогороженной яму. Она наполнилась водой и в этой ледяной ловушке погибли два ребенка – 11-летний Коля и 6-летний Костя Кузьмины. Мальчишки (старший брат забирал младшего из детского садика – Ред.) шли по снегу домой, немного отклонившись от маршрута, не увидели опасности и утонули. Уже позже следователи выяснили – яма не была огорожена, коммунальщики чинили водопровод, а потом просто забыли ее зарыть…

Яму, в которой погибли дети, после трагедии огородили.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Государственный обвинитель просила Андрею Терентьеву (это директор МУП «КомХоз») - 4 года лишения свободы и 2 года ограничения на занимание руководящих должностей. А Денису Тетенко – 3 года и шесть месяцев лишения свободы без всяких ограничений. Он сейчас до сих пор работает мастером, то есть на той же должности в этом же хозяйстве. И это - не смотря на то, что погибли дети, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» адвокат Дмитрий Смышляев. - Судя по всему, гособвинение посчитало должность директора выше, чем должность мастера, то есть руководитель должен нести большую ответственность, чем подчиненные. Но если посмотреть материалы уголовного дела, то именно бездействие мастера привело к таким последствиям. Директора обвиняют в халатности, а мастера - в нарушении норм при выполнении строительных работ. По обоим преступлениям предусмотрена санкция - до 7 лет колонии. На наш взгляд четыре и три с половиной года – очень мягкое наказание.

Смышляев выступает в суде на стороне Людмилы Кузьминой, матери, потерявшей детей. Напомним, убитая горем женщина отказалась от большей части гражданского иска. Она снизила сумму с девяти миллионов до одного. Но хочет, чтобы уголовное наказание за гибель ее детей было весомым. Но вряд ли так решит суд…

«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Категория таких преступлений относится к неумышленным. А значит, это будет колония-поселение, которая находится в Колывани. Это - содержание без охраны, просто под надзором. При этом лица пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии, а с разрешения администрации могут передвигаться без надзора в пределах муниципального образования, то есть в рамках Колывани. Причем, осужденные могут проживать со своими семьями, как в колонии-поселении, так и вне ее пределов, если у них хорошее поведение, - Смышляев говорит, что наказание в такой колонии похоже на пребывание в общежитии.

Людмила Кузьмина потеряла двоих сыновей из-за безолаберности коммунальщиков.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Андрей Терентьев уже провел более полугода в следственном изоляторе. По новому закону, каждый день, прожитый в СИЗО у него уже будет засчитан, как два в поселении. Так что скоро после приговора от него может поступить и прошение об условно-досрочном освобождении.

- Терентьев принес извинения, и по его извинениям было видно, что он говорит от чистого сердца. Было видно, что кается. Извинился дважды - и в прениях и последнем слове. Этого нельзя сказать о Тетенко, который произнес формальную фразу, которую лучше бы не произносил. Из серии: «Ну, извините, так случилось». На наш взгляд, то наказание Тетенко, которое просит гособвинение, не будет способствовать его исправлению. Другие посмотрят на наказание и скажут: «Четыре года такого режима? Да это – курорт!» и продолжат нарушать все СНИПы, - объясняет Смышляев.

Людмила Кузьмина сказала, что четырех лет лишения свободы для каждого считает достаточным. Но для обоих. Женщина не разбирается во всех юридических тонкостях, поэтому хочет, чтобы те, из-за кого погибли ее дети, сидели в колонии строгого режима.

«Да это курорт!» Адвокат объяснил, почему наказание за гибель детей будет мягким. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 98,3 FM 00:00 00:00

- Но такого не будет. Будет колония-поселение, - говорит адвокат.

Напомним, гибель Коли и Кости вылилась в уличные протесты в Колывани. Поселок перерыт коммунальщиками, на каждом шагу – такие ямы. До гибели мальчиков в аналогичной канаве погиб молодой человек. После серии митингов свой пост сначала покинул глава поселка, а потом и глава Колыванского района. Но уже этим летом случилось новое ЧП: в яму упала школьница, к счастью, девочку спасли соседи, она осталась жива.