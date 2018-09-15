В больнице безопаснее: новосибирские медики держат дома лиса, ядовитого паука, пираний и огромного сома

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-15T11:33:17+03:00

Врачи рассказали, за что любят своих необычных животных, как отвечают на просьбы сфотографироваться с ними и почему выбрали одну из самых непростых профессий.

Кошечки, собачки - уже привычные для нас любимцы. Другое дело - лисы, опасные пауки и хищные пираньи. Оказалось, что необычных питомцев очень любят заводить новосибирские медики. Трое охотно рассказали о своих подопечных, почему решили завести именно их и как они помогают им справляться со стрессом от работы.

Александр рассказал, что с Вулканом постоянно хотят сфотографироваться прохожие.Фото: Андрей КОПАЛОВ

ХИТРЫЙ ВУЛКАН ЛЮБИТ ДОЛГИЕ ПРОГУЛКИ

Александр Приходько уже семь лет работает на «Скорой», последние четыре года - фельдшером. И два года назад он исполнил свою детскую мечту. В его семье появился очень необычный питомец - лис Вулкан: медик купил его у заводчика домашних лис.

- Это безмерно любимое животное, - улыбается Александр. - Идея завести лису засела у меня в голове еще в детстве. Вот и завел! Мы его сначала совсем не понимали. Он издает звуков десять разных. И каждый из них что-то означает. Первое время с ним играли, а он кряхтел так забавно, мы думали: «Ой как здорово! Как весело играет!» А оказалось, что животное было в ужасе.

Вулкан требует тщательного ухода и многочасовых прогулок, что прекрасно отвлекает Александра от грустных мыслей после работы. В среднем Саша с Вулканом посвящают им около двух часов в день, и часто парочку окликают на улице:

- Прогулки - это больная тема. Как-то раз за одну из них подошли 14 человек порасспрашивать про Вулкана. С лисом нужно гулять очень долго, хотя он и не ходит в туалет на улице, чтобы его враги не вычислили. Но нужно, чтобы он резвился, а люди отвлекают его. Я уже деньги стал брать за фотографии с ним - просто чтобы люди перестали подходить к нам. Животное гулять хочет, и ему неприятно, когда его трогают. К тому же он парень очень своенравный.

Вулкан смело защищал своего хозяина от корреспондента и фотографа - непрошеных гостей!Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вулкан вел себя достаточно прилично, однако всем своим видом показывал, что нам не поздоровится, если мы обидим его или его хозяина. Оказалось, что процесс воспитания лиса нелегок.

- Если собаку можно отшлепать и она убежит, то лису вообще бить нельзя. Один удар - и у нее включается звериное, будет нападать, пока не умрет. Лису очень сложно дрессировать, - признается Александр. - Больше ты, конечно, в него вкладываешь, чем получаешь - 80/20 где-то. А Вулкан бывает неблагодарным. Хотя иногда может нос полизать и руки, но редко.

И каждый день после смены фельдшер отправляется с любимцем в поле.

- Я всю жизнь хотел быть программистом, - говорит Александр. - Все курсы на пятерки окончил. Даже поступил в специализированный колледж. И выяснилось, что там очень много математики. А я, как школьник, этого не понимал. Потом меня перевели на экономический факультет, а уже потом я поступил в медицинский колледж. Все так хорошо пошло, что я с первого раза на бюджет попал. На учебе почти сразу начал работать. Семь с половиной лет непрерывного стажа, работу свою люблю.

Паучиха Аза живет у фельдшера Ольги Ульяновой уже семь лет.Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЛАСКОВАЯ ПАУЧИХА АЗА ПРЕДПОЧИТАЕТ НА ОБЕД ЖИВЫХ ЖИВЫХ ТАРАКАНОВ

Ольга Ульянова тоже работает на «Скорой помощи» - уже шесть с половиной лет, около двух лет из которых - фельдшером. У нее живет опасная, но красивая паучиха.

- Ее зовут Аза. Это паучиха-птицеед, - улыбаясь, показывает нам свою питомицу Ольга. - Что мне ее бояться? Она у меня еще с нимфы - новорожденного паучка - живет. Это один из самых мирных видов птицеедов. Укусит не больнее пчелы. Может, маленького котенка и убьет, но для человека безвредна. На руки ко мне идет. С каждым годом становится все больше и больше в размерах. Обычно они вырастают с ладонь.

Раньше Аза была совсем крошечным паучком - теперь она размером почти с ладонь.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Свою любимицу Оля кормит живыми тараканами.

- Почему взяла именно паука - не знаю. Спонтанно захотела. Мне было тогда 18 лет, и я подумала, что это будет очень круто, - объясняет девушка. - А работу свою я очень люблю. Этим летом очень часто ездила к пациентам с температурой, ангинами, простудами. Люди пьют холодные напитки, едят мороженое, ходят летом раздетыми... Нисколько не жалею, что пошла в медицинский колледж учиться. Я и работаю почти с самого начала учебы.

У Вадима Захарова дома живут хорек и экзотические рыбы.Фото: Андрей КОПАЛОВ

«ДОМОЙ ПРИХОЖУ, А ХОРЕК СРАЗУ В НОГИ»

Вадим Захаров, хирург-онколог, заместитель главного врача Новосибирского областного онкологического диспансера, питомцев держит как для своих деток - Даши и Вани, так и для себя.

- Хорьку Мише два года. За ним Дашенька присматривает. Долго думали, кого завести, и решили - хорька. У дочки столько радости было! - вспоминает Вадим Захаров. - Животное прививает детям ответственность, дисциплинирует их. Даша ухаживает за хорьком, в клетке убирает, корм покупает, воду меняет. Да и хорек - животное такое, что с ним не заскучаешь. Никакого запаха нет. Ничего не грызет. Он считает меня хозяином. Прихожу домой, а он - раз! - в ноги сразу же. Сядет со мной… Очень ласковый.

Миша категорически не хотел сидеть на одном месте и постоянно убегал от камеры.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Живут у Вадима Захарова и разные рыбы. Двумя аквариумами он занимается сам.

- В одном аквариуме живут редкий краснохвостый сом фрактоцефалус из Амазонки и индийский нож хитала. Во втором - пираньи, - перечисляет врач. - Это мое хобби. Вникаю во все нюансы, и растения даже выращивал, и другие рыбки были. Очень люблю всем этим заниматься. Каждую неделю в выходные убираю аквариумы. Это моя традиция. После работы приду, сяду, на рыбок смотрю… Работа тяжелая, а аквариум для меня как мобиль - обладает неким успокаивающим эффектом. Да и эстетически хорошо смотрится.

Хирург признается, что врачом стал в том числе и видя пример отца:

- Я себя никогда никем не воспринимал, кроме как врачом. С самого детства им был, всегда стремился к этому. Сначала думал про отца: как у него рука не дрогнет человека разрезать? как засыпать с мыслью о том, что завтра к операционному столу вставать и жизнь человека в твоих руках будет? Потом понял.