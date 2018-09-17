Судьба кинотеатра «Металлист»: вместо зрительных залов появятся квартиры

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-17T14:26:16+03:00

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Споры вокруг «Металлиста», одного из старейших кинотеатров города, разгорелся летом. Своего пика ситуация достигла 2 августа, когда здание начали сносить, хотя накануне оно и было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Новосибирской области. На защиту кинотеатра вышли люди, снос остановили, и казалось, что разумного выхода из конфликта нет. К счастью, только казалось. Благодаря совместной работе региональных властей и застройщика стало понятно: «Металлист» останется на своем месте.

- За этот период в управление поступило заявление от собственника здания с просьбой согласовать демонтаж аварийных участков перекрытия и стен восточной части здания «Металлиста», - рассказал об уже проделанной на данный момент работе начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев. - Комиссия с участием представителей мэрии и собственника провела осмотр. Тогда был составлен акт и зафиксированы аварийные участки конструкции, которые управление считает возможным убрать - провести противоаварийные работы.

Сейчас застройщик должен убрать разрушенную восточную часть здания. Она может рухнуть в любой момент и принести много бед, поэтому оставлять так, как есть, - нельзя.

- В соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия был согласован и дальнейший план действий, - объяснил Александр Кошелев. - Собственник сейчас заказывает проведение технического обследования всего здания с учетом работ по демонтажу, которые были проведены, и создает проект консервации объекта культурного наследия. Управление в течение двух месяцев постарается провести государственную историко-культурную экспертизу.

Экспертиза и определит, будет «Металлист» включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия или нет.

- Если объект окажется в реестре, то собственнику будут выставлены требования по реставрации и сохранению здания. Если заключение будет отрицательным, то собственник сам будет решать, что делать дальше со зданием, - пояснил начальник управления по государственной охране объектов культурного региона.

Генеральный директор строительной компании «Новый мир химметалл» Александр Веретенин поделился ближайшими планами компании.

- Мы сейчас проводим совместную работу по изменению проекта. Площадь объекта - 1 гектар. Кинотеатр станет частью здания, которое будет построено. Мы законодательство не нарушали: у нас на руках все разрешительные документы. Мы и сейчас ничего не нарушаем и впредь будем действовать совместно со всеми органами властями, - заверил руководитель строительной компании.

От планов построить на данном участке жилой дом компания не отказывается. Тем более, как уверяет ее руководитель, площади достаточно. Осталось лишь вписать в проект историческое здание.

СПРАВКА «КП»

Кинотеатр «Металлист» - первый звуковой кинотеатр Новосибирска. Был открыт 22 октября 1932 года, назывался «Дела и люди» и «Шторм». Неоднократно подвергался реконструкции. После последней зал мог вмещать около 1 тысячи зрителей. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Новосибирской области 1 августа 2018 года.