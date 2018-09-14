Врет и не краснеет: мать-одиночку из Новосибирска, солгавшую о спасении студентки, проверит полиция
«Ну надо же», - сокрушались мы в редакции, когда стало ясно, что история 27-летней Екатерины Швалюк, спасшей студентку от грабителей, оказалась полным фейком. Натурально. Нет ни случая чудесного спасения, ни самого даже намека, что он происходил на улице Сиреневой, где живет несостоявшаяся «Бэтменша». А как все складно было. Ночь. Улица. Фонарь... Грабители, несчастная студентка, крики о помощи которой Швалюк услышала в своей квартире аж на восьмом этаже. Да, были нестыковочки: не удавалось получить комментарий у милиции, врачей. Но сутки назад казалось, что это мелочи по сравнению с тем, что хрупкая дама отбила у двоих грабителей невинную жертву. Да, насторожило, что почему-то героиня отказывалась давать контакты спасенной студентки. Но мы верили в чистосердечные намерения спортсменки - не нужна ей слава. Она сама об этом говорила и слегка смущалась, когда при записи видео вспоминала все героические эпизоды бессонной для нее ночи.
Катя утверждала, что работает администратором в спортзале, хотя получила диплом тренера по бодибилдингу. Фото: личный архив.
«СЕСТРА «СПАСЕННОЙ» УДАЛИЛА СТРАНИЦУ»
Да, ближе к полуночи 14 сентября все паблики начали зачистку «героических» постов. А позже и вовсе появились опровержения этой счастливой истории. Первый звоночек поступил от полиции.
- Никто по адресу: улица Сиреневая, 31, ночью 12 сентября не выезжал, никаких заявлений ни от кого не поступало, - разводили руками в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Не было сообщений и из медицинских учреждений, что к ним кто-то поступил с такой травмой. Сейчас мы проводим проверку по факту сообщений в СМИ. Разбираемся, что же произошло в это время.
Оставалось найти первоисточник, понять, откуда ноги растут у этого «подвига». И мы нашли его.
- Нам пришло сообщение от девушки, которая представилась якобы сестрой спасенной студентки. Она и телефон Екатерины дала. Вроде бы все складывалось, - объясняет Тимур Брук, редактор паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Только потом эта Карина не только удалила все данные со свей страницы, но и имя на ней сменила на Алену Иванову. Если честно, долго потом думал, как писать опровержение…
В интернете между тем восхищенные возгласы утихли: ошарашенные сибиряки в комментариях к новости о вранье Кати уже не стеснялись в выражениях.
- Этому городу нужен был герой. Жаль, что и в этот раз это лишь выдумка, - писали одни.
- Какое бесстыдство, - возмущались другие.
- Вот тебе и умница, и красавица, и молодец... Одно разочарование. Какую только фальшь не придумают ради хайпа. Противно и некрасиво это все, Екатерина.
Екатерина воспитывает семилетнюю дочь. Фото: личный архив.
И СНОВА ПЯТЬ МИНУТ БЕССТЫДНОГО ВРАНЬЯ. НА ПРОЩАНЬЕ.
Сегодня утром корреспонденты КП-Новосибирск связались с Катей уже после того, как по сути ее разоблачили и уличили во вранье. И в трубке мы услышали новый рассказ и новую версию событий.
- Мне сказали, что надо говорить, и я говорила. Вчера вечером мне позвонили и начали угрожать и прессовать, что если я не возьму свои слова обратно и не скажу, что все это шутка, то мне будет очень плохо. И моему ребенку тоже. Моя история не выдумана, просто не всем она выгодна. Иначе могли бы полететь погоны, потому что заявления не было. Замяли ее так замяли, пусть теперь будет так…
- Кто вам угрожал?
- Люди говорили от имени родителей спасенной девушки. Мне сказали, что позвонит человек, и я должна была сказать, что соврала. Это я и сказала девушке, которая представилась корреспондентом Еленой…
- А как же ваш Инстаграм? Фото в нем появились только после постов о вашем поступке в соцсетях. Специально страничку завели?- Инстаграм у меня уже два года, но я туда фото не выставляю. Когда друзья сказали, что меня журналисты ищут и надо как-то обозначиться, я добавила фотографии…
Паблик «АСТ-54», первым сообщивший о поступке девушки, судиться с ней из-за урона своей репутации не собирается.
- Теперь без подтверждения от органов такие истории не будем печатать, пусть будет уроком всем. Такая практика у нас с угонами, розыском людей, теперь будет и с подобными повествованиями, - категорично настроен Тимур Брук.
Жаль, конечно, что все это оказалось выдумкой. И правда, нашему городу нужен был свой позитивный герой - истосковался народ по добрым историям, которые помогают не растерять остатки веры в человека. Видимо, время еще не пришло.
А В ЭТО ВРЕМЯ
История с Екатериной - это уж не первый случай с фейковыми героями. Пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего «спасителя» аферистом и вымогателем. Напомним, детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и пообещали квартиру. Но действительно ли он - герой? КП-Новосибирск попыталась в этом разобраться.