2018-09-14T09:07:58+03:00
Рыбалка

Сибиряк на «Фестивале семейной рыбалки» поймал карпа… и получил 200 тысяч рублей

Виталий Стригин не ожидал такого улова
Татьяна СОЛОВОВА
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Виталий на выигрыш купит мотокультиваторВиталий на выигрыш купит мотокультиваторФото: Андрей КОПАЛОВ
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«Фестиваль семейной рыбалки» - замечательная летняя традиция Радио «Комсомольская правда»: в этом году любители удочек d 15 городах России боролись за приз - 200 тысяч рублей который приготовили партнер фестиваля компания «АЛ-КО КОБЕР», известный производитель садовой техники. И вот, удача нашла своего героя и победителя в непростом состязании.

Самым - самым успешным, кому улыбнулась фортуна и у кого, что называется клев пошел оказался наш земляк – 46-летний сибиряк Виталий Стригин.

- Рыбачу с 4 лет, - рассказал Виталий. - До сих помню своих первых караськов, которые ловили с отцом. Делали мы это с берега, и рыба была, конечно, мелкая, хотя в детстве казалась большой. Но сейчас я такую уже и не ловлю.

Виталий не первый раз пытал удачу на нашем фестивале: в прошлом году им вместе с женой Еленой и 13 – летним сыном Ваней достался приз за самый большой семейный улов. В этот раз в парке Кольцово сибиряк снова был вместе со своей женой, и они поймали карпа весом 3,67 килограммов.

- Ловили мы на кукурузу: сладкая прикормка лучше всего для теплой воды, - поделился небольшой рыбацкой хитростью Виталий. – Но пойманную рыбу сразу после того, как ее взвесило жюри, мы отпустили: для меня ведь главная не сама рыба, а процесс! Так что пусть этот карп в следующем году других порадует!

В Новосибирской области улов сибиряка признали лучшим, и ему оставалось только ждать результатов «комсомольских» рыбачьих поединков в других городах.

- Больше всего радовался сын: в основном для него и участвовали в соревнованиях, чтобы его приобщить к рыбалке, - поделился новосибирец.

Кстати, Стригины уже придумали, на что потратят сертификат на 200 тысяч рублей от компании АЛ-КО КОБЕР. Фирма является лидером в области инновационных решений по уходу за садом и предлагаю любую садовую технику для любого сезона, в том числе газонокосилку, пилу, кусторез, снегоочиститель, насосы для очистки воды и полива, широкий ассортимент аккумуляторной техники, а также компактный и эргономичный садовый трактор.

- А у нас на даче как раз мотокультиватор сломался, так что его нам точно нужно, - рассказал Виталий. – Еще возьмем для газона, для удобства обработки почвы. В любом случае, сертификат действителен до конца года, так что время есть!

Нам остается только еще раз поздравить победителя! И до встречи в следующем году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 городов участвовали в «Фестивале семейной рыбалки»

Более 10 тысяч человек боролись за победу

3670 граммов - таков вес карпа сибиряка, победившего в этом году

КСТАТИ

Чья рыба больше?

Вот вес рыбы, которую признавали самой большой на «Фестивале семейной рыбалки»:

2015 год - белый амур весом 2,61 кг (поймал москвич Алексей Шишкин)

2016 год - сом весом 11,3 кг (поймал москвич Дмитрий Абрамов)

2017 год - карп весом 1,8 кг (поймал краснодарец Павел Сидоров)

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