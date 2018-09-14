В красивом теле здоровый дух: в Новосибирске пройдет турнир по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 04:44 2018-09-14T04:53:35+03:00

У участников есть возможность попасть в сборную России и выступить на европейских и международных соревнованиях. Фото: Сергей ТРОСКА.

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Помните, почему греки выступали на соревнованиях без одежды? В стране, где зародились Олимпийские игры, считалось, что только в прекрасном теле могла жить прекрасная душа. Культ красоты и культ тела были неотделимы друг от друга. Впрочем, и сегодня эта связь существует: человек, поддерживающий себя в прекрасной физической форме, обязательно обладает такими качествами, как упорство, целеустремленность, усердие, выносливость, сила воли.

15 сентября, в предстоящую субботу, новосибирцы смогут увидеть одно из самых зрелищных соревнований, посвященных человеческому упорству и характеру, - чемпионат Новосибирска по бодибилдингу и фитнес-бикини. На одной сцене результаты регулярных тренировок покажут 120 спортсменов со всей Сибири, они будут соревноваться в номинациях «Классический бодибилдинг», «Бодибилдинг», «Фитнес-бикини», «Фитнес-модель», Men's Physique, «Бодифитнес».

- На таких соревнованиях культуристы показывают свою силу воли, характер, красиво сложенные мышцы. Девушки демонстрируют красоту и грациозность. Задача спортсменов - отобраться в сборную Новосибирска и в октябре представить наш город на чемпионате России. Далее у них есть возможность попасть на чемпионаты Европы и мира, - рассказывает организатор соревнований Дарья Голота.

Девушки продемонстрируют красоту и грациозность. Фото: Сергей ТРОСКА.

На чемпионате выступят спортсмены из Томска, Омска, Кемерово, Бийска, Барнаула и, конечно, Новосибирска. В наш город приедут призеры России и международных турниров. На мероприятие приглашен чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 километров Андрей Перлов, а также заслуженные тренеры России.

Кроме потрясающего зрелища всех гостей ждет дегустация спортивного питания и фитнес-выпечки, а также порция мотивации от увиденного шоу.

Все желающие культуристы еще могут подать заявку на участие, для этого нужно отправить ее на почту mananan_78@mail.ru.

КОНКРЕТНО

Чемпионат пройдет 15 сентября по адресу: Красный пр-т, 171/4. Время проведения: с 13.00 до 20.00.