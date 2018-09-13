2018-09-13T09:58:59+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил интернетом более 80 коттеджных поселков под Новосибирском

Более четырех тысяч семей 86 загородных коттеджных поселков под Новосибирском пользуются высокоскоростным интернетом и другими услугами «Ростелекома»
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В рамках проекта по строительству в коттеджных поселках оператор связи обеспечит широкополосным доступом в интернет горожан, проживающих в частном секторе Новосибирска.В рамках проекта по строительству в коттеджных поселках оператор связи обеспечит широкополосным доступом в интернет горожан, проживающих в частном секторе Новосибирска.
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В 2018 году инфраструктура связи появится еще в 16 таких населенных пунктах, что позволит обеспечить цифровой связью около двух с половиной тысяч домохозяйств.

Первым в текущем году «Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в жилищно-строительном кооперативе(ЖСК) «Веста» вблизи новосибирского Академгородка. Почти половина всех жителей домов ЖСК уже стала абонентами компании.

В сентябре доступ в интернет получат жители еще четырех новосибирских загородных и дачных поселков. В селе Каменском «Ростелеком» завершил прокладку сетей в коттеджных поселках «Чкаловские просторы» и «Бердский перекат», в Кольцово – ЖСК «Радуга». В селе Кубовая в эксплуатацию введена вторая очередь строительства на территории дачного некоммерческого товарищества (ДНТ)«Зеленая поляна», а в коттеджном поселке «Березки» села Новолуговое приступили уже к третьей очередь проекта.

– Восемь лет назад, когда мы только начали осваивать новое для нас направление деятельности – строительство оптических сетей связи в коттеджных поселках – было не так уж много желающих подключить широкополосный интернет. Сегодня ситуация изменилась, – отмечает директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Переезжая в загородные поселки, жители хотят иметь те же удобства, которыми обеспечены горожане. Наличие телекоммуникационной инфраструктуры в населенном пункте также важно, как, например, удобная транспортная развязка. Проникновение наших услуг в коттеджных поселках составляет порядка 70 процентов.

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