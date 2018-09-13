Не должно быть агентов смерти. За попытку наживы на горе родственников надо наказывать

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-13T09:33:52+03:00

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Событие важное и значимое для работников похоронной сферы, да и для простых людей. Он объединил представителей ритуальных услуг более 25 городов России. Участники из Москвы, Екатеринбурга, Санк-Петербурга, Челябинска, Братска и многих других встретились, чтобы обсудить законопроект «О погребении и похоронном деле», который в этом году будет рассмотрен Госдумой РФ. Планируется затронуть немало правовых и этических аспектов ритуальной отрасли, а также поделиться полезным опытом и выработать общую стратегию взаимодействия муниципальных и частных похоронных организаций. У участников встречи будет возможность посетить местные кладбища и крематорий.

Форум «Сибирь-Ритуал 2018» будет проходить с 12 по 13 сентября.

За неделю до открытия форума в пресс-центре новосибирской «Комсомолки» встретились представители похоронной отрасли Новосибирска. Работникам непростой сферы услуг было что сказать. Ведь каждый должен понять, почему первая встреча представителей ритуальной сферы важна.

Свалили на муниципалитеты и появились проблемы

- В 1996 году, подписывая Федеральный закон «О погребении и похоронном деле, президент Ельцин сказал, что у государства нет ресурса для управления похоронной отраслью. Он предложил переложить ответственность на плечи муниципалитетов. В нищенских бюджетах городов денег не было, - это цитата Сергея Борисовича Якушина, президента проекта «Некрополь», основателя музея мировой погребальной культуры РФ (Москва).

И он задал тон непростой дискуссии. Именно с того времени, о сокровенном и болезненном моменте в жизни каждого человека, похоронах и смерти, в стране говорили практически шепотом. А если и всплывала погребальная тема, то в рамках скандала, в который попадали заплаканные горем родственники, или администрация кладбищ, которая не могла оказать услуги на должном уровне. Но это дискуссия была локальной, она не отражала всей сути, остроты проблемы в которой находилась отрасль. Появилось определенное «табу». Действий со стороны властей не было, а у нечистых на руку дельцов оказались развязаны руки. Все, что законом не запрещено, оказалось разрешено. И началось немое противостояние муниципальных организаций по оказанию ритуальных услуг и коммерческих структур.

- Вы знаете, когда появился термин «похоронный агент»? - спрашивает Якушин. – Это случилось в 1994 году во время выставки в Санк-Петербурге. Состоялся съезд работников нашей отрасли, на котором один из участников предложил создать новую профессию – агент. Я был против. Не должно быть «агентов смерти». Но тогда меня не услышали...

«Безучастный» частник

С тех пор, еле видимая деятельность организаторов похорон, стала приобретать уродливые формы. Когда ради наживы, не задумываясь о горе и боли утраты, в семьи простых людей приходили неизвестные люди: навязывали услуги, забирали паспорта, выставляли явно завышенные счета.

А дальше – больше. Проблемы в похоронной сфере росли как снежный ком: кладбища становились частными, ситуации – абсурдными, а ответственных найти не удавалось. И тем, кто работал честно, становилось всё труднее выживать.

- 97 процентов сообщений о похоронной сфере идут со знаком «минус». Замечали? – продолжает Сергей Борисович. – К примеру, мы не можем разместить рекламный баннер, общество воспринимает это превратно. За много лет сформировано неправильное представление об услугах, ритуалах и подходах к организации похорон.

В течение последних 10 лет разговор о законодательном регулировании сферы погребения поднимался на разных уровнях. Не так давно ситуацию удалось переломить. В законопроект были внесены важные поправки, которые укладывают деятельность похоронного бизнеса в четкие рамки.

- Новый закон, в частности гласит, что будет предусмотрена уголовная ответственность за некоторые действия агентов. Это, мы надеемся, успокоит нравы некоторых похоронщиков,- продолжает Якушин. – Мы ожидаем перемен и трансформации в сторону честного, благородного, мировоззренческого бизнеса.

Знаковым и не рядовым событием участники круглого стола называли первый форум.

- Он объединит представителей разных структур и недобропорядочных представителей сферы,- отметил Якушин. - Нам нужно обменяться мнениями, высказать претензии, предложения и обсудить новый закон. Пришло время поговорить.

Оцифровать, чтобы знать!

Есть и положительные сдвиги в этой сфере. Не так давно была проведена инвентаризация захоронений. На это власти Новосибирска потратили несколько лет: информацию собирали с бумажных носителей, формировали базу, разрабатывали программы и доступные для людей ресурсы. О них рассказал на встрече заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, начальник управления потребительского рынка мэрии города - Виталий Геннадьевич Витухин.

- С 2017 года работает система «Ритуал». Любой может скачать приложение «Кладбища Новосибирска», вбить данные того, чье захоронение хочет найти и отыскать всю информацию. Пока в базе не 100% погребенных, но работа ведется ежедневно и в ближайшие два года будет завершена.

Оцифровать захоронения решили ещё в начале 2000 годов. С тех пор все кладбища вели учет. С февраля этого года система работает в полноценном режиме. Она, со слов разработчиков, позволяет даже выбрать квартал погоста для захоронения в режиме он-лайн.

Также для жителей города доступен «гарантированный перечень услуг».

- Знать про существование перечня важно! – отмечает Виталий Витухин. - Не можете оплатить дорогие похороны, не считаете, что это должно быть торжественно, просто нужно отдать дань родственнику – позвоните в МКУ «Ритуальные услуги» и по «гарантированному перечню» услуги окажут совершенно бесплатно. Не так давно были выявлены и устранены прорехи, которые позволяли заработать недобросовестным сотрудникам на чужом горе. Перечень сегодня полностью прописан и не таит никаких неприятных сюрпризов для потребителей.

Еще раз об агентах, которых не вызывали…

…Тема похоронных агентов, их методах работы, находила отклик у участников «круглого стола».

- Никогда не общайтесь с человеком, которого вы не вызывали! - отметил Виталий Витухин. – Вам это обойдется на 15 тысяч дороже минимум. Именно эту сумму в среднем они платят за информацию о трагедии в вашей семье. Верный способ не попасть в затруднительную ситуацию, искать специалистов самостоятельно. Есть сайты, немало информации в районных администрациях, территориальных обществах самоуправления.

О смерти громко говорить не принято. Любая трагедия – это таинство и глубокое личное переживание. Возможно первый форум «Сибирь-Ритуал 2018» станет отправной точкой в формировании новой культуры и среды, которая избавит общество от фарса и театральных представлений, позволяя достойно провожать в последний путь родных и близких.

Только цифры

► В среднем, по подсчетам специалистов, человек хоронит близких в жизни от 7 до 9 раз.

► В Новосибирске семь кладбищ. Самое большое – Заельцовское – занимает площадь в 629га.

► Помимо кладбищ в Новосибирске работает крематорий. Удельный вес кремации 35%.