«Детей вытирали одним полотенцем и клали спать на пол»: новосибирский детский садик проверяют из-за жалоб родителей

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-13T07:49:18+03:00

Дети спали по несколько человек в кроватка или на матрацах и без постельного белья.

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Жительница Новосибирска Нелля Довкша написала жалобу в Роспотребнадзор. Молодая мама в шоке от домашнего детского сада, куда ходила ее двухлетняя дочка.

- У ребенка появилась сыпь на теле и половых органах. И когда нам надо было идти к врачу, я пришла перед сончасом в сад, и мне ее вынесли сонную из игровой комнаты, где нет кроватей! Я заглянула туда и увидела еще четверых детей, спящих на полу, и одну девочку, свернувшуюся калачиком в кресле. А детей так уложили, потому что кроваток всего 12, а детей намного больше! - говорится в обращении к эпидемиологам.

Нелля рассказала «КП» - Новосибирск», как пожалела, что отдала дочку в частный садик в Плющихинском жилмассиве.

«НА ТОЛПУ ДЕТЕЙ - ТРИ ПОЛОТЕНЦА»

- Дочке два года, у нее родился братик. Сыну сейчас всего четыре месяца. С двумя детьми на руках тяжело. Поэтому мы решили отдать старшую в сад. Увидели объявления на подъезде. В государственный садик неизвестно когда очередь дойдет - жилмассив большой, дети и в три года еще не устроены, а моей дочери всего два. Решили платить 8 тысяч рублей в месяц, - рассказывает Нелля.

Женщина пришла по адресу, указанному в объявлении. Садик прописался прямо в жилой новостройке. В двух двухкомнатных квартирах принимали детей.

- Директор сначала показалась такой милой, улыбалась, на стенах фотографии - все симпатично, красиво. Завела на кухню, а там все стены в разводах, говорит: «Ремонт мы скоро сделаем. И видеокамеры поставим», - вспоминает Нелля. - В спальне и игровой комнате вроде все прилично. Кроватки стояли в комнате - 12 штук, то есть в нашей группе 12 человек должно быть.

Первое подозрение закралось сразу: женщина пришла за дочкой и увидела, что в комнате 18 детей.

- Я вопросы задаю. Мне отвечают: «Не переживайте, это дети из другой группы, из соседней квартиры», - пересказывает Нелля.

Еще один звоночек: двухлетняя девочка, приходя домой, укладывалась спать на пол.

- Говорит: «Я спать», - и ложится на пол. Я говорю: «Что это такое? Иди в кроватку». Тогда даже в голову не могло прийти, что их в садике на полу, как гастарбайтеров, в ряд кладут, - возмущается мама девочки.

А потом у ребенка началась та самая сыпь, нужно было идти к доктору. Мама пришла в садик с неожиданным визитом в обед. И уже своими глазами увидела, как дети спят на полу - прямо в игровой:

- Выносят заспанную дочку из игровой в трусиках. Заглядываю в комнату, а там еще дети спят на полу на каких-то матрацах без белья, а одна девочка в старом продавленном кресле, в позе буквы «зю». Я спрашиваю: «Мы же в садик и белье давали, вы почему ребенка вот так положили на пол?» Белье мне вернули - как я его сворачивала, так оно и лежало, то есть в саду его даже не распаковывали... В ванной всего три полотенца на всю толпу детей. На мой вопрос: «А где дочкино полотенчико, чем ее вытирать?» - воспитатели сказали, что «это у них для поп, а это для лица, выбирайте любое...» То есть детей вытирали одним полотенцем, очень приятно!

Как доказательство женщина показывает фото, где ребятишки, свернувшись калачиком, спят по двое в кровати, а некоторые на полу. Снимки сделала не она, а бывшая воспитательница. Она их разослала всем родителям после своего увольнения.

В месяц родители платили по 8 тысяч рублей.

ВОСПИТЕТЛЯ ПОЙМАЛИ НА ПЬЯНКЕ

Директор детского садика Елена Колымейцева к проверке от эпидемиологов готова. Говорит, что фото, которые оказались в руках у родителей, - постановка, месть бывшей работницы.

- Я скрывать не стану, у меня работают девочки без педагогического образования. Для меня главное - их доброта, отношение к детям, - объясняет Елена. - Одна женщина водила к нам в сад свою дочку, а потом у нее возникли трудности, очень просила взять ее на работу. Я взяла ее воспитателем. Именно с ней и возникли проблемы. Я заметила, что от нее пахнет спиртным, она в ответ: «Просто лекарство пила!» А потом я за холодильником нашла спрятанную бутылку. С воспитателем пришлось распрощаться, ушла она и еще одна работница. А на следующий день появились отзывы в интернете о спящих друг на друге детях, жалобы...

По словам Елены, в садике не было лишних детей, всем хватало кроватей и полотенец:

- Гора полотенец как висела, так и висит в ванной. Мы их стираем, есть стиральная машина. Постельного белья - целые завалы. Я не против проверяющих, журналистов, даже наоборот - хочу, чтобы приехали. Пусть проверяют все, смотрят, мне бояться нечего. И конечно, если будут какие-то предписания, все исправим, все сделаем. Но про спящих детей на полу - это вранье.

Колымейцева говорит, что уволенная воспитательница вместе с напарницей решили организовать свой домашний детский садик.

- Может, это они так конкурентов убирают? - рассуждает женщина.

Кто прав в этой истории, разберется Роспотребнадзор. А «Комсомолка» проследит за развитием событий.