2018-09-12T13:40:52+03:00
Общество

«Ростелеком» в Новосибирске: километры в помощь детям

Сотрудники «Ростелекома» в рамках проекта «Бегу и помогаю» стали участниками Сибирского фестиваля бега,посвятив полумарафон детям с тяжелыми и редкими заболеваниями
Поделиться:
На общем счетчике необходимо собрать 100 тысяч км, чтобы превратить их в миллион благотворительных рублей.На общем счетчике необходимо собрать 100 тысяч км, чтобы превратить их в миллион благотворительных рублей.
Изменить размер текста:

Волонтерский проект «Ростелекома» и благотворительного фонда «Линия жизни», стартовал в апреле 2018 года. Вместе с партнером программы помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, школой правильного бега «I LOVE RUNNING», сотрудники компании по всей стране уже пробежали более восьмидесяти тысяч километров.

Для Новосибирска это первый забег проекта «Бегу и помогаю», но в него уже включились несколько десятков сотрудников «Ростелекома»: это и бегуны, и болельщики, которые поддерживают своих коллег на самых продолжительных дистанциях. Все регистрационные взносы организаций-участников перечисляются в фонд для поддержки детей, которым очень нужна любая помощь.

Сотрудники «Ростелекома», зарегистрировавшиеся в программе проекта, с каждым пройденным километром приближают компанию к цели: на общем счетчике необходимо собрать 100 тысяч км, чтобы превратить их в миллион благотворительных рублей.

– Это так здорово и важно, когда сотрудники в процессе тренировок объединяются, совместно тренируются, встречаются на забегах, поддерживают коллег, вовлекают все больше новых сотрудников в этот проект. Мы рады, что «Ростелеком» делает добрые дела и помогает не только детям из благотворительного фонда «Линия Жизни», но и заботится о здоровье и благополучии сотрудников, вовлекая их в спорт, – рассказывает представитель школы правильного бега «I LOVE RUNNING» Наталья Воробьева.

– Я решила участвовать в проекте по двум причинам. Первая – люблю бегать, вторая – когда стоит вопрос о помощи детям или что-то еще, – выбираю поддержку. Даже в какой-то момент на дистанции, когда кроссовки прилипали к раскаленному асфальту, а до финиша было еще далеко, я вспомнила слоган «Бегу и помогаю» на наших футболках, и это дало мне силы продолжить путь, – поделилась Екатерина Митюкова, руководитель направления департамента планирования, продуктов и маркетинга макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

НАША СПРАВКА:

Первый Сибирский фестиваль бега прошел в Новосибирске в 2001 году. Ежегодно он собирает почти 12 тысяч участников, полторы тысячи из которых выходят на полумарафонскую дистанцию (21,1 км). По оценкам организаторов, в текущем году фестиваль собрал несколько десятков тысяч зрителей со всей Сибири.

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новосибирск может получить новую «Зимнюю вишню» по вине одного чиновника
Точечная застройка и обманутые дольщики много лет являются главными проблемами города. Меняются губернаторы, мэры и их заместители, но главный распорядитель в строительной сфере Анатолий Мотыга остается на посту при любой власти
Новости 24
В Новосибирске тренер по бодибилдингу скрутила двух грабителей, напавших на студентку
«Начал рычать и громить тележки»: новосибирцев испугал парень, разгуливающий в маске медведя
Минтранс Новосибирской области отреагировал на трагический случай в Барабинске
22 медали: победителей чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia наградили в правительстве Новосибирской области
Енот прозрел: новосибирские ветеринары провели микрохирургическую операцию на глазах животному
В Новосибирской области машина упала в реку: водитель выжил, пассажиры погибли
По преступлениям новосибирского маньяка истек срок давности
Когда слова не помогают: сибиряк набросился на коллегу с топором и чуть не убил
«Жигули» с «Ниссаном» не поделили дорогу: в больницу увезли двух 10-летних мальчиков
И в лес не надо: в новосибирской маршрутке нашли растущие грибы
Пошел в одежде в воду: из Оби выловили пропавшего четыре дня назад мужчину
Повалил черный дым: стали известны причины пожара в кафе в Центральном парке
Подкрался незаметно: болельщица ХК «Сибирь» получила тортом в лицо во время матча
Оставил «след»: по улице возле «Аэропорта» прошелся медведь
Погода на день в Новосибирске: 12 сентября туманы и дожди
«Без паники, это всего лишь град»: новосибирцы делятся фотографиями непогоды
Скорая помощь застряла в грязи: врачи не смогли подъехать к сибиряку при смерти из-за бездорожья
Решили помочь: депутаты просят освободить от налогов новосибирских фермеров, которые из-за непогоды останутся без урожая
Все в дыму: в Новосибирске горит Центральный парк
На металлолом: новосибирец разобрал часть Горбатого моста ради денег
Новосибирских курсантов признали одними из лучших парашютистов и самбистов в стране
Вот и поели: в Новосибирск не пустили 40 тонн опасных арбузов