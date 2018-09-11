Поехали: новый участок дороги «Иртыш» открыт для движения в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-11T17:18:47+03:00

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Участок федеральной трассы Р254 «Иртыш» в Коченевском районе - один из самых напряженных в сети федеральных дорог вокруг областного центра, с высоким грузопотоком. И появление качественной дороги важно как для новосибирского бизнеса, так и для транзитных грузоперевозчиков.

- Мы, как регион, в котором расположен крупнейший транспортный узел, заинтересованы в том, чтобы и соседям было безопасно и комфортно перемещаться по нашим дорогам, - отметил Андрей Травников, глава Новосибирской области, на открытии участка трассы.

Больше всего, конечно, новому участку дороги порадовались жители самого Коченево: через поселок теперь будет проезжать намного меньше грузовых автомобилей. А это значит, что станет меньше шума и выхлопных газов.

Чтобы важная для сибиряков дорога прослужила как можно дольше, при ее строительстве использовали особое покрытие - цементобетон.

- Трасса Р254 - один из немногих объектов в стране с цементобетонным покрытием. По сравнению с асфальтобетом оно в меньшей степени подвержено образованию колеи и другим деформациям под воздействием большого количества машин и перепадов температур, - объяснил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. - Я уверен, что этот участок дороги прослужит долго.

Еще один бонус: экономия средств на содержание участка дороги составит 29,5% по сравнению с асфальтобетоном, при этом подрядчик дает 8 лет гарантии.

Безусловно, на этом работы по ремонту дорог в Новосибирской области не заканчиваются. В соответствии с новым майским указом президента особое внимание уделяется дорогам регионального значения. По инициативе Андрея Травникова в 2018 году на ремонт сельских дорог областное правительство уже дополнительно выделило 1,5 миллиарда рублей. А ремонт дорог Новосибирской агломерации проходит в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Основную задачу, поставленную президентом: к 2024 году увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативам, до 50%, а дорог Новосибирской агломерации до 85%, - регион выполнит в срок.

Также во время рабочей встречи Андрей Травников и Роман Старовойт обсудили дальнейшие планы по реконструкции федеральных автомобильных дорог на территории нашего региона и вопрос реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Руководитель Федерального дорожного агентства заявил, что наш регион является одним из лидеров по осуществлению данного проекта. Поэтому уже в текущем году области могут быть предоставлены большие объемы для выполнения работ.

- Мы обсудим эти вопросы уже на площадке Министерства транспорта Российской Федерации - о возможном дополнительном финансировании в течение даже текущего 2018 года. Речь идет о сумме более 400 миллионов рублей, - сказал Роман Старовойт.

А это значит, что дороги Новосибирской области станут еще комфортнее для водителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

10,4 километра трассы Р254 «Иртыш» отремонтировали на II этапе реконструкции

140 миллионов рублей - стоимость строительства 1 километра дороги

7,4 километра линий электроосвещения оборудовано на развязках и на самом участке

27 тысяч метров - длина оцинкованного барьерного ограждения

220 дорожных знаков и 180 сигнальных столбиков установлено