Новосибирск может получить новую «Зимнюю вишню» по вине одного чиновника

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-11T16:34:27+03:00

Точечная застройка и обманутые дольщики много лет являются главными проблемами города. Меняются губернаторы, мэры и их заместители, но главный распорядитель в строительной сфере Анатолий Мотыга остается на посту при любой власти

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Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии выдает разрешения на строительство и ввод домов. Без визы начальника управления Анатолия Мотыги ни один проект не может быть реализован. Архитектурный облик города, комфорт новосибирцев и безопасность вложений в жилье напрямую зависят от решений этого чиновника.

На выборах в 2014 году Анатолий Локоть обещал победить точечную застройку, уродующую город. Но кроме разговоров ничего с места не сдвинулось. На прошлой неделе СМИ сообщили о начале строительства бизнес-центра «Джет» на площади Трубникова. Деловая высотка вырастет прямо перед окнами жителей квартир-апартаментов в соседнем здании, строящемся впритык. Но Мотыгу, подписавшего разрешение на строительство, это не смущает.

Поскольку речь идет о стройке, владельцы жилья еще не осознали, какое «счастье» их ждет, массовых протестов пока нет. Но и протесты делу не помогают, как показал опыт новостройки по адресу улица Кропоткина, 267/1, от группы компаний «Новый мир Химметалл». Свечка высотой в 26 этажей выросла перед окнами девятиэтажки № 267 по той же улице. Окна многих квартир отрезало от света. Жители проводили акции протеста, обращались в СМИ. У застройщика они не встретили понимания - как и соседи жилого комплекса «Зенит», буквально втиснутого в сложившуюся застройку между улицами Железнодорожной и 1905 года. Без должного внимания осталось возмущение жителей района телецентра на левом берегу, где вопреки существующей застройке Мотыга разрешил группе компаний «Восток» строить 25-этажные высотки. Начальник УАСИ считает возможным идти здесь навстречу избранным застройщикам.

Главный распорядитель в строительной сфере Анатолий Мотыга. Фото: Новосибирские новости

Не все компании в фаворе у Мотыги. Чтобы показать, кто власть в строительной отрасли, чиновник готов даже сам пойти на нарушение. Так было, например, когда УАСИ отказало в продлении разрешения на строительство спортзала для лицея, выданного компании «Альянс-строй». Застройщику пришлось обращаться в прокуратуру, которая возбудила против Мотыги дело об административном нарушении.

Точечная застройка - это лишь одна часть проблемы. УАСИ призвано контролировать, чтобы построенное соответствовало проекту и возводилось вовремя. Но и здесь не получается без жалоб, акций протеста, петиций. В последнее время, к примеру, на слуху у новосибирцев проблемы группы компаний «ПТК-30». Один из руководителей Антон Коновалов в прошлом году был арестован по обвинению в коммерческом подкупе. Банки банкротят структуры ПТК. Сроки строительства ряда объектов сорваны. Прокуратура после проверки выявила нарушения в части расходования средств дольщиков при возведении жилого комплекса «Времена года».

А начинались проблемы, можно сказать, с «малой крови». На несколько лет растянулся срок ввода жилмассива Верхний Город. В 2013 году его все же достроили, но без двух парковок, предусмотренных проектом. Чтобы ввести квартиры, застройщик написал Мотыге гарантийное письмо, обязуясь в течение года достроить и парковки. Но не сдержал обещания. Применило ли УАСИ карательные меры к застройщику, отступившему от проекта и нарушившему договор с покупателями квартир? В 2017 году жители Верхнего Города кое-как добились строительства одной парковки. А Мотыга тем временем выдавал группе компаний Коновалова разрешения на строительство новых объектов, позволяя наращивать количество дольщиков, рискующих деньгами.

В частности, так было выдано разрешение на строительство жилого комплекса Радуга по улице Волховской. Если верить документу, подписанному Мотыгой, второй дом комплекса был официально принят в эксплуатацию в октябре прошлого года. Фактически же и сейчас в самом доме и на прилегающей территории есть существенные недоделки, на которые жалуются жильцы. Возмущение покупателей квартир нашло поддержку в областном управлении Госархстройнадзора, вмешавшегося в ситуацию и отказавшего в приемке здания. Основным поводом стали недоделки в пожарной сигнализации.

- Новосибирск может получить новую «Зимнюю вишню», - предупреждали чиновники Госархстройнадзора весной, критикуя уровень пожарной безопасности в банном комплексе «Сандуны». Несмотря на предупреждения вышестоящего органа, Мотыга разрешил открыть бани для горожан. Сейчас по этому поводу идут суды. Другой бы чиновник в такой ситуации занервничал. Но Мотыга занимает свой пост с 2003 года. Ни вверх, ни вниз - чиновник плотно закрепился на своем месте, и мнения меняющихся один за другим начальников и кураторов его уже не особенно волнуют. Что уж говорить о жалобах и протестах горожан.