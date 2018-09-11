«Бабушки в мусорке копаются, жалко стало»: новосибирский бизнесмен стал раздавать бесплатный хлеб пенсионерам

СЕГОДНЯ 20:03 2018-09-11T20:59:21+03:00

Но после обрушившейся на магазин славы испугался, что за булками выстроится целая очередь

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В Новосибирске в одном из магазинов Кировского района вывесили объявление: «Уважаемые пенсионеры! При предоставлении пенсионной карты — булка хлеба бесплатно. С уважением, Годжаев Ф.Г.». Фотография листочка с этим обращением тут же облетела соцсети. Народ стал вычислять, где находится чудо-лавочка с бесплатной выпечкой. А может это вообще выдумка? Журналисты КП — Новосибирск нашли этот магазин, но были удивлены: там свалившейся славе совсем не рады.

Объявление, которое висело на новосибирском магазине. Фото: Инцидент НовосибирскФото: СОЦСЕТИ

— Вот не надо только писать, — говорит Руслан, помощник директора. — Мы это не ради рекламы делаем. Продавщица зачем-то всем рассказала, мы ее уже отругали. Просто хозяин видит, что бабушки в мусорке копаются, жалко стало. Хозяин у нас верующий человек, сделал это из добрых побуждений, а рекламы этой и шумихи не хотел совсем! Против он таких публикаций... Если человек делает что-то от души, то он делает это тихо.

В новосибирском магазине славе в соцсетях не рады. Работники булочной очень просили "КП" замазать их вывеску. Фото: Алена КУЛЕШОВА

От греха подальше в магазине даже сняли с двери объявление о бесплатном хлебе. Говорят, нуждающиеся бабушки и без него про эту акцию знают. Выпечку раздают с 11.00 до 15.00.

— Двадцати бабушкам хлеб раздаем, ну о чем тут писать, — продолжает недоумевать Руслан. — Завтра все бабушки придут сюда и нам что делать?.. Пишите так, чтобы нас не касалось это как-то. Хозяин тут уже 30 лет живет, всех этих бабушек лично сам знает, поэтому и помогает им. Не может смотреть на бедность...

Магазин внутри: ничего необычного, объявления о раздаче хлеба уже нет. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Кстати, Новосибирск — не первый город, где раздуют бесплатные буханки. Год назад с такой инициативой выступила бизнесвумен из Челябинска. Помогать старикам 39-летняя Наталья решила, как говорит, «в один прекрасный день».

— Сама не знаю, чего вдруг идея пришла. С подругой во время разговора речь зашла про пенсионеров. Жалко их, средняя пенсия у нас — 8500. А вижу, как бабушки приходят и последние деньги за хлеб отдают, — говорит Наталья.

Подобный опыт был и в Свердловской области. Но бизнесмен, который раздавал бесплатно выпечку пенсионерам, в итоге столкнулся с бытовым хамством. Некоторые неблагодарные бабули почувствовали «халяву» и стали откровенно грубить продавцам.

Бизнесмен Артак Акопян раздавал хлеб бесплатно, но столкнулся с хамством уральцев. Фото: Артак АкопянФото: СОЦСЕТИ

— Кто ни пробовал раздавать бесплатно хлеб, потом крупно об этом жалел. Люди не всегда понимают, что это жест доброй воли, думают, что это обязанность, и, если хлеба кому-то не хватило, начинают качать права, — пишут в соцсетях комментарии пользователи.